Sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội tiếp sức cho những bước chạy vì cộng đồng

Sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tham gia công tác hậu cần tại Giải chạy “Phụ nữ khỏe đẹp và Hành trình xanh”

Sáng 11/10/2026, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Giải chạy Giải "Phụ nữ chạy vì môi trường không khói thuốc và tương lai xanh" 2026 được tổ chức, với cự ly gần 3km quanh Hồ Bảy Mẫu. Giải do Báo Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) tổ chức, hướng tới kỷ niệm 96 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Các vận động viên tham gia giải chạy

Với quy mô đó, công tác tổ chức đòi hỏi sự phối hợp giữa các bộ phận, từ hướng dẫn người tham gia tập trung, hỗ trợ tại khu vực xuất phát đến việc giữ thông thoáng lối đi và phối hợp với lực lượng điều phối. Chương trình cũng đặt ra yêu cầu vận động viên tuân thủ hướng dẫn về cung đường, giữ khoảng cách phù hợp, không chen lấn và chủ động báo cho lực lượng hỗ trợ khi cần thiết.

Đóng góp vào thành công của giải chạy có sự tham gia của đội ngũ tình nguyện viên góp phần bổ sung lực lượng hỗ trợ cho Ban Tổ chức. Đây cũng là dịp để sinh viên tham gia vào một hoạt động cộng đồng gắn với sức khỏe, môi trường và trách nhiệm xã hội.

Tại Giải chạy, 50 tình nguyện viên là sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tham gia hỗ trợ Ban Tổ chức với các công việc tập trung vào hậu cần và hỗ trợ bảo đảm an toàn cho đường chạy, góp phần để các vận động viên có thể tham gia chương trình theo hướng dẫn.

Đây là năm thứ hai liên tiếp nhà trường đồng hành cùng Báo Phụ nữ Việt Nam trong hoạt động cộng đồng này, cho thấy sự gắn kết giữa Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Báo Phụ nữ Việt Nam trong hoạt động cộng đồng.

Các tình nguyện viên tham gia công tác hậu cần và hỗ trợ bảo đảm an toàn cho đường chạy.

Đây cũng là dịp để sinh viên tham gia vào một hoạt động cộng đồng gắn với sức khỏe, môi trường và trách nhiệm xã hội.

Hình ảnh tại một điểm tiếp nước cho các vận động viên tham gia giải chạy

Tình nguyện viên hỗ trợ vận động viên ghi dấu những khoảng khắc đẹp khi tham gia giải chạy

Bạn Triệu Thanh Bình, sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho biết: "Đây là một hoạt động rất ý nghĩa nên em cảm thấy vui khi được góp sức cùng Ban tổ chức. Đối với sinh viên, những hoạt động tình nguyện như vậy còn mở ra cơ hội trải nghiệm công việc tập thể, rèn luyện tinh thần trách nhiệm và sự chủ động khi tham gia các chương trình đông người.

Thông điệp 'Không khói thuốc - Không gian sống lành mạnh - Tương lai khỏe mạnh' cũng nhắc nhở chúng em rằng xây dựng môi trường sống trong lành cần bắt đầu từ ý thức và hành động của mỗi người. Em hy vọng sau chương trình, không chỉ các vận động viên mà cả những người theo dõi giải chạy cũng sẽ cùng lan tỏa lối sống lành mạnh, nói không với khói thuốc lá và tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng".