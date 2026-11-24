Quang cảnh chương trình.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, cô Võ Thị Trúc Giang, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Sư phạm và Khoa học cơ bản nhấn mạnh ý nghĩa của việc gìn giữ, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong thế hệ trẻ. Với chủ đề “Chất Việt - Chất tôi” và thông điệp “Văn hóa trong tim - Bản sắc trong từng người”, chương trình tạo không gian để sinh viên tìm hiểu, trải nghiệm và thể hiện tình yêu văn hóa Việt Nam bằng những cách sáng tạo, gần gũi với đời sống.

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, kết hợp giữa kiến thức và năng khiếu nghệ thuật. Trong đó, các hoạt động “Tôi là ai? - Giải mã bản sắc”, “Bật chất văn hóa”, “Văn hóa 60 giây” tạo cơ hội để sinh viên giới thiệu bản sắc tập thể, thể hiện kiến thức về văn hóa Việt Nam, phong tục, tập quán, di sản và các vùng miền; đồng thời rèn luyện khả năng lập luận, ứng biến và làm việc nhóm.

Sinh viên trình diễn những thiết kế thời trang sáng tạo lấy cảm hứng từ trang phục và biểu tượng văn hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó, các hoạt động “Sân khấu chất tôi” và “Diện chất Việt - Thể hiện chất tôi” mang đến không gian sáng tạo nghệ thuật, thời trang, trong đó sinh viên vận dụng các chất liệu văn hóa truyền thống để xây dựng tiết mục biểu diễn và thiết kế trang phục mang dấu ấn riêng.

Một trong những điểm nhấn của Ngày hội là nghi thức trao tặng bức tranh “Cây Di sản - Dấu ấn Chất Việt” đến Ban Giám hiệu Trường Đại học Tiền Giang. Tác phẩm được tạo nên từ những dấu vân tay của giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên ngành Văn hóa học, tượng trưng cho sự gắn kết, đồng hành và tiếp nối giữa các thế hệ, cùng chung tay vun đắp những giá trị văn hóa.