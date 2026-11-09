Sinh viên Trường Đại học Nha Trang đạt giải nhất Giải thưởng Khoa học và Công nghệ năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) tổ chức lễ tổng kết và trao giải Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2026.

Sinh viên Đinh Thị Thu Hương nhận giải nhất Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2026.

Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm nay thu hút 722 đề tài dự thi của 122 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước với 6 lĩnh vực gồm: Khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, y dược, nông nghiệp, khoa học xã hội và nhân văn.

Hai sinh viên Đinh Thị Thu Hương và Kiều Phương Ngọc Anh, ngành Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nha Trang (NTU) đã xuất sắc giành giải nhất Giải thưởng Khoa học và Công nghệ với đề tài “Khảo sát một số gen độc tố ở các chủng Vibrio spp. phân lập từ hậu ấu trùng tôm thẻ chân trắng”. Đây là một trong 19 đề tài được trao giải nhất tại giải thưởng. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao giải nhì cho 112 công trình, cùng nhiều giải ba và giải khuyến khích.

Đại diện nhóm sinh viên thuyết trình đề tài tại vòng chung khảo.

Kết quả của sinh viên Đinh Thị Thu Hương và Kiều Phương Ngọc Anh đã tiếp tục khẳng định năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên NTU, đồng thời ghi dấu ấn của nhà trường tại một giải thưởng khoa học và công nghệ có quy mô toàn quốc. Đề tài nghiên cứu của nhóm sinh viên có ý nghĩa thực tiễn đối với ngành nuôi trồng thủy sản, nhất là trong bối cảnh nâng cao chất lượng con giống và kiểm soát dịch bệnh đang là những yêu cầu quan trọng để phát triển ngành tôm theo hướng hiệu quả, bền vững.

Kết quả của đề tài không chỉ dừng lại ở phạm vi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm mà còn có những bước tiếp nối trong hoạt động học thuật và thực tiễn. Theo hồ sơ nghiên cứu, nhóm sinh viên đã có các báo cáo tại Hội nghị Khoa học trẻ toàn quốc ngành Thủy sản lần thứ 13 và lần thứ 14; đồng thời, kết quả nghiên cứu đã được một doanh nghiệp xác nhận ứng dụng. Điều này cho thấy định hướng nghiên cứu của sinh viên NTU nói riêng và của nhà trường nói chung đã gắn với nhu cầu thực tiễn sản xuất, góp phần đưa tri thức khoa học đến gần hơn với hoạt động của doanh nghiệp và ngành thủy sản.