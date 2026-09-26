Sinh viên Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh đoạt giải Nhất cuộc thi hùng biện Tiếng Việt toàn quốc 2026

Các thí sinh nước ngoài tranh tài ở phần thi năng lực tiếng Việt.

Tham gia tranh tài là 7 đội thi đã xuất sắc vượt qua các vòng loại, đến từ các quốc gia Lào, Trung Quốc, Nhật Bản, Campuchia hiện đang học tập tại các trường ĐH thuộc ĐHĐN, trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh, trường ĐH Quảng Bình, trường Cao đẳng Huế, trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế.Qua 2 phần thi năng lực và phần thi hùng biện bằng tiếng Việt, kết quả chung cuộc, giải Nhất thuộc về sinh viên đến từ trường ĐH Mở TP Hồ Chí Minh; Nhì: Cao Đẳng Huế; Ba: ĐHSP Đà Nẵng, ĐH Ngoại ngữ - ĐH Huế. Các đội đến từ trường ĐHKT Đà Nẵng, ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng và ĐH Quảng Bình đồng đoạt giải Khuyến khích.

Thông qua cuộc thi nhằm tạo sân chơi bổ ích cho người nước ngoài và sinh viên quốc tế đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam có cơ hội giao lưu, nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Việt trong giao tiếp cũng như nghiên cứu học thuật. Sự kiện còn góp phần tăng cường sự hiểu biết về văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam nói chung, TP Đà Nẵng nói riêng, qua đó thúc đẩy tình hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế.