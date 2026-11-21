Nhóm sinh viên HEALIO đến từ Khoa Dược học, Trường đại học Lạc Hồng giành giải nhất cùng phần thưởng 4.000 USD. Ảnh: LHU

Tại cuộc thi, nhóm sinh viên HEALIO đã xuất sắc vượt qua các nhóm khởi nghiệp quốc tế, bảo vệ thành công ý tưởng dự án “Màng phim thảo dược thông minh tích hợp công nghệ theo dõi thời điểm thay màng” trước hội đồng chuyên gia quốc tế. Nhóm giành giải nhất này được nhận phần thưởng trị giá 4.000 USD do Cintana Education tài trợ. Nhóm sinh viên đến từ Malaysia, Colombia cùng giành giải nhì; trong khi đó, nhóm sinh viên đến từ Mexico, Ecuador cùng được trao giải ba.

Điểm nổi bật của dự án là sự kết hợp giữa công nghệ bào chế dược phẩm, dược liệu thiên nhiên và trí tuệ nhân tạo (AI). Nhóm đã nghiên cứu, phát triển màng phim chăm sóc vết thương chứa thành phần curcumin từ nghệ, có khả năng đổi màu từ vàng sang đỏ khi độ pH của môi trường thay đổi, giúp hỗ trợ cảnh báo nguy cơ nhiễm trùng. Khi kết hợp với chiết xuất lá trầu không và ứng dụng quản lý sức khỏe tích hợp AI, dự án hướng đến một giải pháp chăm sóc vết thương thông minh, tiện lợi và có tiềm năng ứng dụng cao vào thực tế.

Giảng viên, sinh viên Trường đại học Lạc Hồng giao lưu với sinh viên quốc tế tại Đại học Bang Arizona (Hoa Kỳ). Ảnh: LHU

Thành tích đáng tự hào này thuộc về 4 sinh viên Khoa Dược học, Trường đại học Lạc Hồng gồm: Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Yến Ngọc, Nguyễn Thùy Dương và Quách Thị Huyền Diệu, dưới sự hướng dẫn chuyên môn của thạc sĩ Đoàn Văn Viên và thạc sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo.

Theo PGS.TS Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng Trường đại học Lạc Hồng, thành công này có được nhờ một phần từ việc Trường đại học Lạc Hồng chính thức trở thành thành viên của mạng lưới Liên minh ASU-Cintana (từ tháng 3-2025), mở ra nhiều cơ hội hội nhập quốc tế sâu rộng. Thông qua hợp tác chiến lược với tổ chức giáo dục Cintana Education và Đại học Bang Arizona, Trường đại học Lạc Hồng đã triển khai mô hình đào tạo chuẩn quốc tế “Powered by ASU”. Nhờ đó, sinh viên của trường không chỉ được tiếp cận nguồn học liệu cùng phương pháp giảng dạy tiên tiến trên thế giới, mà còn liên tục được tạo điều kiện cọ xát tại các sân chơi học thuật, dự án khởi nghiệp quy mô toàn cầu.