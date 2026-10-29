Sinh viên Trường đại học Kiên Giang được giới thiệu việc làm ngay trong ngày nhận bằng tốt nghiệp

Ban giám hiệu Trường Đại học Kiên Giang trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân

Ngày 29/10, Trường Đại học Kiên Giang tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm học 2025–2026 (đợt 2) và Ngày hội kết nối việc làm sinh viên tốt nghiệp. Buổi lễ tốt nghiệp của 176 sinh viên diễn ra trong không khí trang trọng, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình học tập, rèn luyện và trưởng thành của các tân cử nhân, tân kỹ sư, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận thị trường lao động cho sinh viên sau tốt nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Hữu Thọ – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang gửi lời chúc mừng đến các tân cử nhân, tân kỹ sư đã hoàn thành chương trình đào tạo, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của sinh viên, sự tận tâm của đội ngũ giảng viên và sự đồng hành của gia đình trong suốt quá trình học tập. Nhà trường xác định tiếp tục phát triển theo định hướng đại học ứng dụng, đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường gắn kết với doanh nghiệp, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đặc biệt, lãnh đạo Nhà trường nhắn nhủ các tân cử nhân, tân kỹ sư luôn giữ vững đạo đức nghề nghiệp, không ngừng học tập, nâng cao năng lực thích ứng và nuôi dưỡng khát vọng đóng góp cho quê hương, đất nước.

Các tân cử nhân Trường Đại học Kiên Giang vui mừng chờ nhận bằng tốt nghiệp sau 4 năm theo học tại trường

Trong đợt tốt nghiệp này, Trường Đại học Kiên Giang tổ chức trao bằng cho 176 tân cử nhân, tân kỹ sư thuộc các khoa: Khoa Khoa học Thực phẩm và Sức khỏe; Khoa Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Khoa Tài nguyên - Môi trường; Khoa Chính trị - Luật; Khoa Kỹ thuật; Khoa Kinh tế; Khoa Ngoại ngữ và Khoa Sư phạm và Xã hội Nhân văn. Dịp này, Nhà trường tuyên dương, khen thưởng 12 sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc và 35 sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi, nhằm ghi nhận, khích lệ tinh thần học tập, rèn luyện và những nỗ lực của người học.

Đại diện sinh viên tốt nghiệp bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu, quý thầy cô và gia đình đã luôn quan tâm, dìu dắt, tạo điều kiện để sinh viên hoàn thành chương trình học. Các tân cử nhân, tân kỹ sư khẳng định sẽ tiếp tục học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng đã được trang bị để tự tin bước vào chặng đường mới, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Các tân cử nhân nhận được nhà trường kết nối, giới thiệu việc làm ngay trong ngày nhận bằng tốt nghiệp

Nhiều tân cử nhân còn cho rằng, nhà trường tổ chức Ngày hội kết nối việc làm cho sinh viên tốt nghiệp là hoạt động ý nghĩa và cần thiết cho các tân cử nhân. Thông qua ngày hội này, các bạn có cơ hội chọn lựa nghề nghiệp và có cơ hội học hỏi hoàn thiện kỹ năng trả lời phỏng vấn của nhà tuyển dụng.

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Kiên Giang tổ chức Ngày hội kết nối việc làm sinh viên tốt nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên trực tiếp gặp gỡ các doanh nghiệp, tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng, vị trí việc làm, nộp hồ sơ và tham gia phỏng vấn.

Hoạt động góp phần mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên, đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp, gắn kết hoạt động đào tạo với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.