Đại học Giao thông vận tải đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với sinh viên

Là một trong những cơ sở đào tạo đại học có truyền thống trong lĩnh vực giao thông vận tải, Trường Đại học Giao thông vận tải không chỉ đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kết cấu hạ tầng, tổ chức và quản lý giao thông mà còn chú trọng các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Với các ngành đào tạo liên quan đến kỹ thuật điện, điện tử, tự động hóa, cơ khí, công nghệ thông tin và kỹ thuật giao thông, Trường Đại học Giao thông vận tải có nhiều điều kiện thuận lợi để gắn kiến thức chuyên môn với những vấn đề thực tiễn về sử dụng năng lượng, ứng dụng công nghệ mới và phát triển bền vững.

Trong bối cảnh yêu cầu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày càng trở nên cấp thiết, việc nâng cao nhận thức cho sinh viên không chỉ có ý nghĩa trong sinh hoạt, học tập mà còn góp phần hình thành tư duy sử dụng tài nguyên có trách nhiệm đối với đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và người lao động trong tương lai.

Trưởng Đại học giao thông vận tải có bề dầy 65 năm truyền thống và phát triển.

Hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 do Bộ Công Thương phát động, thông tin về Cuộc thi đã được lan tỏa trên fanpage của Trường Đại học Giao thông vận tải, cùng những nội dung tuyên truyền, phổ biến cách thức tiết kiệm điện tới sinh viên và giảng viên. Nhằm mục đích tìm hiểu thêm cũng như hiện thực hóa những kiến thức này, thông qua Đoàn Thanh niên, các sinh viên của Trường đã chủ động tìm hiểu, xây dựng ý tưởng và thực hiện video truyền thông để tham gia Cuộc thi.

Chia sẻ về quá trình hưởng ứng, sinh viên Đặng Thị Khánh Huyền, Khoa Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Giao thông vận tải cho biết, đọc được các thông tin tuyên truyền của Trường, nhóm đã có thêm động lực tìm hiểu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời lựa chọn hình thức video để truyền tải thông điệp tới đông đảo sinh viên.

“Trong quá trình tham gia Cuộc thi, chúng em đã tìm hiểu và biết thêm nhiều điều về Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Nhóm đã thực hiện video truyền thông gửi tới chương trình với mong muốn được tham gia, học hỏi và đạt kết quả tốt”, Khánh Huyền chia sẻ.

Sinh viên Đặng Thị Khánh Huyền, Khoa Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Giao thông vận tải tham gia buổi tập huấn

Điều đáng chú ý là thay vì lựa chọn những nội dung mang tính lý thuyết hoặc kỹ thuật phức tạp, nhóm sinh viên tập trung khai thác những tình huống rất quen thuộc trong đời sống học đường. Đây cũng là cách để các quy định pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trở nên dễ hiểu, dễ nhớ và có khả năng chuyển hóa thành hành động cụ thể.

Trong video truyền thông dự thi, nhóm sinh viên lựa chọn các tình huống như quên tắt đèn sau giờ học, để điều hòa hoặc quạt hoạt động khi không còn người trong lớp. Những hành vi tưởng chừng nhỏ nhặt, nếu diễn ra thường xuyên tại nhiều phòng học, có thể dẫn đến sự lãng phí điện năng không cần thiết.

Theo Khánh Huyền, chính sự gần gũi của các tình huống là yếu tố quan trọng để video có thể tiếp cận và tạo được sự đồng cảm với người xem.

Đại học Giao thông vận tải tham gia cuộc thi nhằm hướng đến các giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng, giao thông xanh và phát triển bền vững

“Chúng em lựa chọn những tình huống rất gần gũi và thân thiện với sinh viên, chẳng hạn như quên tắt đèn sau mỗi buổi học, quên tắt điều hòa hay quạt. Đây đều là những hành động nhỏ nhưng nếu lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ gây lãng phí điện rất nhiều. Chúng em muốn các bạn nhìn thấy những thói quen quen thuộc của mình để có thể thay đổi ngay lập tức”, Khánh Huyền cho biết.

Ngày 15/11/2026, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026 tổ chức Vòng Tập huấn theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham gia của đại diện 12 đội thi xuất sắc đã vượt qua Vòng Sơ khảo.

Từ những tình huống được tái hiện trong video, thông điệp mà nhóm sinh viên gửi gắm khá rõ ràng: tiết kiệm năng lượng không nhất thiết phải bắt đầu từ những giải pháp lớn, mà trước hết là ý thức của mỗi cá nhân trong quá trình sử dụng điện hằng ngày.

Đáng chú ý, thông qua việc tự xây dựng nội dung và thực hiện sản phẩm dự thi, các sinh viên không chỉ tiếp nhận kiến thức pháp luật một cách thụ động mà còn trở thành những người trực tiếp truyền tải thông điệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Không dừng lại ở sản phẩm dự thi, nhóm sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải còn mong muốn tiếp tục chia sẻ video trong cộng đồng sinh viên, qua đó tạo sự hưởng ứng rộng rãi hơn ngay tại môi trường học tập của mình. “Trong thời gian tới, em mong muốn video truyền thông của nhóm có thể được chia sẻ tại trường, lan tỏa tới các bạn sinh viên để mọi người cùng thay đổi từ những điều nhỏ nhất, cùng tiết kiệm điện và sử dụng năng lượng hiệu quả hơn”, Khánh Huyền bày tỏ.

Theo kế hoạch, các đội thi phải hoàn thành và nộp video truyền thông cùng tài liệu kèm theo trước 12h00 trưa ngày 20/11/2026. Ban Tổ chức dự kiến công bố kết quả lựa chọn 05 đội thi xuất sắc nhất vào ngày 21/11/2026. Các đội được lựa chọn sẽ tiếp tục tham gia buổi hướng dẫn trực tuyến để chuẩn bị cho Vòng Chung kết Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026, dự kiến diễn ra vào ngày 01/12/2026.

Với một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực kỹ thuật và giao thông vận tải, nhận thức về sử dụng năng lượng hiệu quả hôm nay chính là nền tảng để sinh viên Đại học Giao thông vận tải tiếp cận các giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng, giao thông xanh và phát triển bền vững trong tương lai. Lần đầu hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” năm 2026, nhóm sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải đã cho thấy một cách tiếp cận thiết thực: đưa pháp luật vào đời sống bằng ngôn ngữ của người trẻ, từ những tình huống gần gũi và hành động cụ thể. Bởi tiết kiệm năng lượng không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những giải pháp lớn, mà còn từ ý thức tắt một bóng đèn, một chiếc quạt khi không còn sử dụng.