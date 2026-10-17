Sinh viên Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn giành giải ba cuộc thi hùng biện tiếng Trung

Cuộc thi do Trường Đại học Lạc Hồng phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Vòng chung kết quy tụ 25 thí sinh đến từ 19 trường đại học khu vực phía Nam, thu hút hơn 1.000 người tham dự, tạo sân chơi để sinh viên giao lưu, thể hiện năng lực sử dụng tiếng Trung và hiểu biết về văn hóa.

Sinh viên Đoàn Thị Hồng Như (bên trái) đã giành giải ba chung cuộc. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Các thí sinh tranh tài qua 2 phần thi gồm diễn thuyết và tài năng, với thời gian tối đa lần lượt là 5 phút và 6 phút. Kết thúc vòng chung kết, Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 15 giải khuyến khích.

Trong số 3 thí sinh giành giải ba có Đoàn Thị Hồng Như, sinh viên khóa 20, ngành Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn. Tiếng Trung là ngoại ngữ thứ hai trong chương trình đào tạo của ngành. Bên cạnh việc học tại trường, em chủ động trau dồi ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ và thuyết trình để tham gia cuộc thi.