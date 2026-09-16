Sinh viên Trường cao đẳng Y tế Thái Bình tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 tại Thượng Hải, Trung Quốc

Các đại biểu tại lễ xuất quân Đội tuyển tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới. (Ảnh Mai Tú)

Tham dự có đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và ban giám hiệu các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Vinh dự cho tỉnh Hưng Yên khi có sinh viên Nguyễn Thị Như Ý, lớp Cao đẳng Điều dưỡng K16B, Trường cao đẳng Y tế Thái Bình đã xuất sắc trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới về chăm sóc sức khỏe và công tác xã hội.

Đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tặng hoa chúc mừng các thành viên trong đoàn. (Ảnh Mai Tú)

Tại buổi lễ, sinh viên Nguyễn Thị Như Ý đã trang trọng đọc lời tuyên thệ với quyết tâm cao nhất, hứa nỗ lực mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Sinh viên Nguyễn Thị Như Ý đọc lời tuyên thệ. (Ảnh Mai Tú)

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực vượt bậc của tập thể cán bộ, giảng viên và thí sinh Trường cao đẳng Y tế Thái Bình.

Đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ. (Ảnh Mai Tú)

Đồng chí nhấn mạnh đây không chỉ là vinh dự riêng của nhà trường, của tỉnh Hưng Yên, mà còn là vinh dự của cả quốc gia, vì thế thí sinh phải giữ vững bình tĩnh, tự tin, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Được biết, Đoàn Việt Nam tham dự Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 48 năm 2026 tại Thượng Hải bao gồm 55 thành viên, trong đó có 12 thí sinh tranh tài ở 11 nghề. Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới năm 2026 có quy mô lớn nhất trong lịch sử, với hơn 1.400 thí sinh đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 64 nghề.