Sinh viên trong nước và quốc tế tranh tài với các thử thách an ninh mạng

Lễ khai mạc cuộc thi "Sinh viên an ninh mạng 2026" diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Ảnh: Thu Uyên

Cuộc thi do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) chủ trì nhằm phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ, tạo môi trường để sinh viên vận dụng kiến thức và rèn luyện kỹ năng thực tiễn.

Vòng sơ khảo cuộc thi có 334 đội tham dự (gồm 294 đội của Việt Nam và 40 đội quốc tế).

Theo Ban tổ chức, các đội sẽ trải qua 8 giờ thi thực hành trực tuyến; đề thi xây dựng theo hình thức Jeopardy gồm 18 bài thuộc 6 nhóm chủ đề: Pwnable, Reverse Engineering, Web, Crypto/ACM, Forensic và AI/IoT.

Thông tin chi tiết về thể lệ, ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết 18 bài thi được chia đều cho 6 chủ đề với mức độ từ dễ đến khó.

Đặc biệt, Ban Tổ chức cho phép các đội được sử dụng AI hỗ trợ trong quá trình làm bài, nhưng nghiêm cấm và loại trực tiếp các hành vi lợi dụng công cụ gây ảnh hưởng hoặc tấn công mạng người khác.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia. Ảnh: T.U

Điểm số các bài thi sẽ biến động dựa trên số lượng đội giải được, đồng thời bảng xếp hạng sẽ được ẩn vào giai đoạn cuối để tăng kịch tính.

Kết quả vòng sơ khảo là căn cứ để chọn các đội bước tiếp vào vòng chung khảo diễn ra vào ngày 16-10. Vòng chung khảo chia làm hai bảng: Bảng A gồm 20 đội có kết quả sơ khảo cao nhất thi đấu theo hình thức Attack-Defense. Bảng B dành cho các trường còn lại thi theo hình thức Jeopardy.