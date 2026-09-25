Sinh viên trong nước và quốc tế tranh tài an ninh mạng

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an) tại sự kiện.

Sáng 25/9, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) tổ chức vòng sơ khảo Cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2026 theo hình thức trực tuyến. Cuộc thi năm nay có chủ đề "Bảo vệ các hạ tầng trọng yếu trong kỷ nguyên AI".

Có 334 đội tham dự, gồm 294 đội đến từ 52 trường đại học, cao đẳng trong nước và 40 đội từ các trường đại học ASEAN. Mỗi đội có tối đa 4 thành viên.

Các đội trải qua 8 giờ thi thực hành trực tuyến. Đề thi theo hình thức Jeopardy, gồm 18 bài chia đều cho 6 nhóm chủ đề: Pwnable, Reverse Engineering, Web, Crypto/ACM, Forensic và AI/IoT. Theo ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng ban Công nghệ của NCA, các bài được sắp xếp từ dễ đến khó.

Ban tổ chức cho phép thí sinh dùng AI hỗ trợ khi làm bài. Tuy nhiên, đội nào lợi dụng công cụ để tấn công mạng đội khác sẽ bị loại ngay. Điểm mỗi bài thay đổi theo số đội giải được, bảng xếp hạng bị ẩn ở giai đoạn cuối.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng (Bộ Công an), cho rằng công nghệ hiện đại đến đâu cũng chỉ là công cụ, con người mới là lá chắn vững chắc nhất.

"Cuộc thi này không chỉ tìm kiếm những nhà vô địch, mục tiêu lớn hơn mà chúng tôi hướng đến là tìm kiếm những chiến sĩ an ninh mạng tương lai", Đại tá Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh.

Theo TS Tô Hồng Nam, Phó cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo), nguy cơ mất an ninh mạng đang diễn biến phức tạp khi AI bùng nổ. Cuộc thi góp phần tăng cả số lượng lẫn chất lượng đội ngũ an ninh mạng.

Vòng chung khảo diễn ra ngày 16/10, chia thành hai bảng. Bảng A gồm 20 đội của 20 trường có kết quả sơ khảo cao nhất, thi đối kháng Attack-Defense. Bảng B dành cho các trường còn lại, thi theo hình thức Jeopardy. Kết quả Bảng A là căn cứ để NCA chọn đại diện Việt Nam dự các đấu trường khu vực như Cyber SEA Game và ASEAN Cyber Shield.

Đặc biệt, Ban Tổ chức cho phép các đội được sử dụng AI hỗ trợ trong quá trình làm bài, nhưng nghiêm cấm và loại trực tiếp các hành vi lợi dụng công cụ gây ảnh hưởng hoặc tấn công mạng người khác.