Sinh viên tranh tài với các sản phẩm AIoT phục vụ đời sống

Vòng chung kết cuộc thi "Phát triển ứng dụng AIoT Developer InnoWorks 2026" quy tụ 10 đội thi. Ảnh: BTC

Cuộc thi khởi đầu với gần 90 dự án của sinh viên đến từ 32 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước. Sau gần 6 tháng tuyển chọn, đào tạo và cố vấn chuyên môn, 10 đội được lựa chọn vào vòng chung kết.

Tại vòng chung kết, các đội trực tiếp giới thiệu sản phẩm, trình bày và bảo vệ giải pháp trước hội đồng giám khảo gồm chuyên gia, nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp.

Đội ngũ Ban Giám khảo cuộc thi. Ảnh: BTC

Các dự án ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) để giải quyết vấn đề trong sản xuất thông minh, đô thị, năng lượng và môi trường. Qua phần trình bày, đội thi nhận đánh giá chuyên môn, hoàn thiện ý tưởng và kết nối với các đơn vị đồng hành phát triển sản phẩm. Cuộc thi mở cơ hội kết nối nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS Nguyễn Phú Khánh, Phó Giám đốc Đại học Phenikaa cho biết, cuộc thi được tổ chức từ năm 2019 và năm 2026 là mùa thứ sáu. Việc đăng cai vòng chung kết là dịp để nhà trường tăng cường kết nối sinh viên, chuyên gia, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, tạo môi trường để ý tưởng công nghệ được thử nghiệm, hoàn thiện và phát triển thành sản phẩm ứng dụng.

PGS.TS Nguyễn Phú Khánh mong muốn các đội thi xem vòng chung kết không chỉ là dịp tranh tài mà còn là cơ hội học hỏi, tiếp nhận phản biện chuyên môn và mở rộng kết nối. Những dự án có tiềm năng cần tiếp tục được nghiên cứu, thử nghiệm sau cuộc thi, từng bước hướng tới ứng dụng thực tế. Nhà trường kỳ vọng cuộc thi tiếp tục là cầu nối thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Ban Tổ chức trao thưởng tới các đội. Ảnh: BTC

Kết quả chung cuộc, giải Nhất thuộc về đội ROBOTAGRI4 của Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng với dự án "Robot AIoT tự hành tích hợp Edge AI, nhận diện bệnh cây trồng, phun thuốc điều trị và tự động giám sát thổ nhưỡng".

Ban Tổ chức còn trao 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích. Trong đó, đội S-AEGISFORTIS của Đại học Phenikaa giành giải Nhì với dự án “Hệ thống giám sát hoạt động và cảnh báo nguy hiểm môi trường theo thời gian thực, ứng dụng Edge AI cho lực lượng cứu hộ”. Dự án hướng tới hỗ trợ người chỉ huy theo dõi tình hình, nhận diện nguy cơ và đưa ra quyết định trong môi trường cứu hộ.

Em Bùi Việt Hoàn (Đại học Phenikaa) thành viên đội S-AEGISFORTIS cho biết, điều lớn nhất nhóm đạt được là hiện thực hóa ý tưởng nghiên cứu liên ngành, từ lý thuyết, thực nghiệm đến mô hình sản phẩm. Quá trình thực hiện giúp các thành viên tích lũy kinh nghiệm xử lý sự cố kỹ thuật, phối hợp làm việc dưới áp lực và kiểm chứng tính khả thi của mô hình AI đa lớp hỗ trợ người chỉ huy đưa ra quyết định cứu hộ.

Nhóm tham gia cuộc thi với mong muốn lan tỏa thông điệp “người đi cứu người phải được cứu”, góp phần nâng cao nhận thức về an toàn cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi làm nhiệm vụ trong môi trường nguy hiểm. Cuộc thi cũng là dịp để nhóm kiểm tra độ ổn định của sản phẩm và tiếp thu góp ý từ hội đồng giám khảo.

Đại học Phenikaa kỳ vọng cuộc thi tiếp tục là cầu nối thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Ảnh: BTC

Sau cuộc thi, nhóm dự định tiếp tục cải tiến phần cứng, tối ưu độ trễ và xử lý dữ liệu tại biên nhằm giảm sai số, hạn chế mất dữ liệu; đồng thời mở rộng khả năng giám sát nhiều đối tượng, hoàn thiện giao diện giám sát trung tâm và tích hợp thêm công nghệ, hướng tới phát triển sản phẩm theo hướng thương mại.