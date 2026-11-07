Sinh viên tranh tài, lan tỏa khát vọng sáng tạo tại Star Awards 2026

Các đội tham gia cuộc thi.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà – Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên trân trọng gửi lời cảm ơn tới Tập đoàn Tập đoàn Wilmar CLV đã luôn đồng hành, hỗ trợ cuộc thi trong suốt nhiều năm qua.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Hà gửi lời chúc tốt đẹp tới các đội tuyển tham gia, bày tỏ kỳ vọng các đội sẽ tự tin, phát huy năng lực và đạt được những kết quả ấn tượng. Đồng thời nhấn mạnh, cuộc thi không chỉ là sân chơi bổ ích, tạo động lực và khích lệ tinh thần học tập, mà còn góp phần nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, thúc đẩy phong trào học tập trong sinh viên, đặc biệt là phong trào học tiếng Anh, qua đó từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh hội nhập.

ThS Hà Thế Duy, Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên nhấn mạnh, “Star Awards” là sân chơi trí tuệ có ý nghĩa thiết thực, được tổ chức với sự phối hợp giữa Đoàn Đại học Thái Nguyên, các đại học quốc gia, đại học vùng, các trường đại học trọng điểm trên cả nước và Công ty đồng hành tổ chức.

Tại vòng chung kết, 6 đội thi trải qua hai phần thi.

Với chủ đề “Z star-up Competition: Craft to rise”, cuộc thi không chỉ tạo cơ hội để sinh viên thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh mà còn là dịp khẳng định tư duy, bản lĩnh, khả năng sáng tạo và khát vọng vươn lên.

Theo ThS Hà Thế Duy, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên luôn xác định việc tạo dựng môi trường học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, phát triển kỹ năng và năng lực hội nhập quốc tế cho sinh viên là nhiệm vụ trọng tâm. Những sân chơi như “Star Awards” góp phần hiện thực hóa mục tiêu này, xây dựng hình ảnh sinh viên Đại học Thái Nguyên năng động, tự tin, sáng tạo và sẵn sàng thích ứng với yêu cầu của thời đại mới.

Tại vòng Chung kết, 6 đội thi trải qua hai phần thi. Ở phần Khởi động nhanh, các đội cùng trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm hoặc điền khuyết, xoay quanh kiến thức văn hóa, địa lý, sản vật Việt Nam và những nội dung cơ bản về kinh tế, quản trị kinh doanh. Phần thi này chiếm 20% tổng điểm.

Tiếp đó là phần trình bày ý tưởng khởi nghiệp và phản biện, chiếm 80% tổng điểm. Các đội lần lượt thuyết trình bằng tiếng Anh về ý tưởng khởi nghiệp do mình đề xuất, kết hợp trình chiếu hoặc hình thức minh họa phù hợp, sau đó trực tiếp trả lời câu hỏi từ Hội đồng giám khảo.

Kết thúc cuộc thi BTC lựa chọn ra đội đạt giải Nhất đại diện cho cụm tiến vào thi đấu tại Vòng Chung kết Toàn quốc.

Thông qua cuộc thi, sinh viên có thêm cơ hội vận dụng ngoại ngữ vào thực tiễn, rèn luyện kỹ năng thuyết trình, tư duy khởi nghiệp và khả năng giải quyết vấn đề, qua đó tự tin khẳng định bản thân trong môi trường học tập và làm việc quốc tế.