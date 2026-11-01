Sinh viên tranh biện, bảo vệ ý tưởng khởi nghiệp

Các đội thuyết trình dự án khởi nghiệp của mình.

Ngày 1/11, Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức Vòng Chung kết Cuộc thi “Học viên, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp - HOU.SV.STARTUP 2026”. Nằm trong chuỗi hoạt động của Ngày hội Mở - Open Fest 2026, Cuộc thi là dịp để học viên, sinh viên trình bày ý tưởng, thử thách năng lực tư duy, phản biện và từng bước hiện thực hóa các dự án khởi nghiệp.

Ba chặng thi thử thách tư duy và bản lĩnh

6 đội thi xuất sắc góp mặt tại Vòng Chung kết được chia thành hai bảng, lần lượt trải qua ba chặng thi gồm: thuyết trình dự án, tranh biện và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Theo ThS Thiều Cẩm Sơn - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Mở Hà Nội, đây là sân chơi để những ý tưởng sáng tạo được giới thiệu, các dự án tâm huyết được thể hiện và tinh thần dám nghĩ, dám làm của sinh viên được phát huy.

Nhận xét về chất lượng cuộc thi, ông Phạm Tuấn Hiệp - Giám đốc BK Funds – BK Holdings - cho rằng, giá trị đáng kể của sân chơi nằm ở việc giúp sinh viên trải nghiệm một môi trường khác với quá trình học tập thông thường.

Theo ông, trong học tập, người học thường thực hiện bài tập, dự án với những điều kiện tương đối đầy đủ về dữ liệu, nguồn lực và thời gian. Trong khi đó, với dự án khởi nghiệp, chính các đội phải tự nhận diện vấn đề, tìm kiếm giải pháp và tổ chức thực hiện trong điều kiện hạn chế về nhân lực, thời gian và kinh phí. Đây là cơ hội để sinh viên phát triển năng lực đổi mới sáng tạo, giải quyết vấn đề và thích ứng với những thách thức thực tế.

Ban Giám khảo đặt câu hỏi với các đội.

Khả thi trong thực tế

Kết thúc cuộc thi, giải Nhất thuộc về đội 29Photobooth; giải Nhì thuộc về các nhóm có dự án Simlab Edu và Medio Care; giải Ba được trao cho hai đội Re Smart Box và Smart Bill.

Trong đó, 29Photobooth gây chú ý với mô hình bốt chụp ảnh tự động hiện đại, kết hợp trải nghiệm giải trí tương tác và lưu giữ kỷ niệm bằng ảnh in lấy ngay. Sinh viên Nguyễn Đức Minh, đại diện nhóm - cho biết, dự án hướng đến khai thác thị trường photobooth sự kiện, tập trung vào nhóm khách hàng là ban tổ chức sự kiện và doanh nghiệp.

Theo phân tích của nhóm, thị trường photobooth hiện có hai phân khúc chính. Thứ nhất là photobooth cửa hàng, với hình thức trả tiền theo lượt chụp, mức giá 70.000–100.000 đồng, có mức độ cạnh tranh cao và yêu cầu vốn đầu tư ban đầu. Thứ hai là photobooth sự kiện, cung cấp dịch vụ theo gói, tính theo giờ, phục vụ các chương trình như lễ hội, prom, đám cưới và workshop.

Nhóm nhận thấy nhu cầu lưu giữ khoảnh khắc, check-in tại các sự kiện của câu lạc bộ, khoa và trường đại học khá lớn, trong khi phân khúc học sinh, sinh viên chưa được khai thác tương xứng.

Giải Nhất thuộc về đội 29Photobooth

Từ đó, 29Photobooth lựa chọn hướng đi đồng hành cùng các sự kiện của giới trẻ thông qua thiết kế chỉn chu, cá nhân hóa khung ảnh theo chủ đề, thương hiệu và thông điệp của từng chương trình. Mô hình không chỉ cung cấp dịch vụ chụp ảnh mà còn tạo trải nghiệm tương tác, góp phần kết nối cộng đồng và hỗ trợ truyền thông cho đơn vị tổ chức.

Đức Minh cho biết cho biết, mô hình kinh doanh đã được triển khai tại nhiều sự kiện thực tế trên khắp Việt Nam, với đa dạng loại hình chương trình. Đây cũng là cơ sở để nhóm đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường và tiếp tục phát triển dự án.

TS Trần Phương Thảo, Phó Trưởng khoa Tài chính - Ngân hàng, giảng viên hướng dẫn nhóm giải Nhất, đánh giá điểm mới của dự án nằm ở mô hình photobooth lưu động, có khả năng triển khai linh hoạt tại trường đại học, sự kiện sinh viên và doanh nghiệp. Việc tập trung vào thị trường ngách với nhu cầu chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm và truyền thông giúp dự án tạo ra hướng tiếp cận riêng.

Vinh danh các đội giành giải Nhì.

Theo TS Trần Phương Thảo, tính sáng tạo còn thể hiện ở việc kết hợp dịch vụ chụp ảnh với trải nghiệm tương tác và khả năng hỗ trợ truyền thông. Đặc biệt, nhóm đã khai thác mạng lưới kết nối với các trường đại học để tiếp cận khách hàng, phát triển thị trường.

Về tính khả thi, lợi thế của dự án là đã triển khai dịch vụ, có khách hàng và tạo ra doanh thu. Đây là minh chứng cho khả năng thương mại hóa và mức độ chấp nhận của thị trường đối với sản phẩm, dịch vụ của nhóm.

Tuy nhiên, để phát triển bền vững, TS Trần Phương Thảo cho rằng, nhóm cần tiếp tục hoàn thiện chiến lược mở rộng thị trường, chuẩn hóa quy trình vận hành, quản trị chi phí và xây dựng lợi thế cạnh tranh dài hạn. Đặc biệt, cần chuyển từ mô hình phụ thuộc nhiều vào sự tham gia trực tiếp của các thành viên sang phương thức tổ chức chuyên nghiệp, có khả năng nhân rộng.

Các đội đoạt giải Ba.

Luôn đặt người học ở vị trí trung tâm, coi sự tiến bộ của sinh viên là thước đo quan trọng trong quá trình phát triển, PGS.TS Dương Thăng Long, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội khẳng định, nhà trường cam kết xây dựng môi trường học thuật cởi mở, sáng tạo, khuyến khích nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; đồng thời tạo điều kiện để sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, thiện nguyện nhằm phát triển toàn diện tri thức, kỹ năng và nhân cách.

Ban tổ chức tri ân các giảng viên tham gia hướng dẫn sinh viên thực hiện dự án ý tưởng khởi nghiệp.

Theo PGS.TS Dương Thăng Long, Trường Đại học Mở Hà Nội sẽ tiếp tục mở rộng các quỹ học bổng, kết nối doanh nghiệp, đội ngũ cố vấn đồng hành và nâng cấp dịch vụ hỗ trợ người học, bảo đảm sinh viên có cơ hội tiếp cận, phát triển và thành công. Không chỉ đồng hành trong quá trình học tập, Nhà trường hướng tới hỗ trợ sinh viên trên chặng đường lập nghiệp, phát triển nghề nghiệp; đồng thời xây dựng mạng lưới cựu sinh viên vững mạnh, tạo sự kết nối giữa các thế hệ trong cộng đồng HOU.

Minh Phong