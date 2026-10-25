Sinh viên TPHCM mang tri thức, khát vọng góp sức dựng xây tương lai

Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM vừa tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023–2028.

Bên cạnh những kết quả nổi bật trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động cộng đồng, hội nghị còn mở ra nhiều định hướng thiết thực nhằm giúp sinh viên phát triển năng lực, tiếp cận cơ hội nghề nghiệp và đóng góp vào sự phát triển của Thành phố.

Từ giảng đường đến những công trình hữu ích

Một trong những điểm đáng chú ý của phong trào sinh viên TPHCM nửa đầu nhiệm kỳ là sự chuyển biến trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Theo báo cáo tại hội nghị, cả 63 đơn vị trực thuộc đều tổ chức hoặc phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học. Toàn Thành phố ghi nhận 3.363 đề tài nghiên cứu, đồng thời hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa 5.463 ý tưởng, sáng kiến, dự án và đề tài của sinh viên.

Những con số này cho thấy hoạt động nghiên cứu, sáng tạo đang được quan tâm rộng khắp trong các cơ sở giáo dục. Đây cũng là cơ hội để sinh viên vận dụng kiến thức đã học, rèn luyện tư duy giải quyết vấn đề và từng bước tiếp cận những yêu cầu thực tế của đời sống.

Phong trào "Sinh viên 5 tốt" tiếp tục được triển khai tại 100% cơ sở Hội trực thuộc. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, có 15.453 sinh viên đạt danh hiệu cấp trường, 1.756 sinh viên đạt cấp thành phố và 462 sinh viên đạt cấp Trung ương.

Không chỉ chú trọng thành tích học tập, phong trào còn hướng sinh viên đến việc rèn luyện đạo đức, thể lực, kỹ năng và khả năng hội nhập, tạo nền tảng phát triển toàn diện trước khi bước vào thị trường lao động.

Sinh viên TPHCM hỗ trợ thí sinh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Mimosa.

Tinh thần trách nhiệm với cộng đồng cũng được thể hiện qua các hoạt động tình nguyện. Trong nửa nhiệm kỳ, các cấp Hội ghi nhận hơn 1,54 triệu lượt sinh viên tham gia, vượt chỉ tiêu đề ra.

Cùng với đó, 2.076 chương trình giáo dục truyền thống, văn hóa, pháp luật và các hoạt động về nguồn đã thu hút khoảng 1,9 triệu lượt sinh viên tham gia.

Đáng chú ý, công tác chăm lo đời sống sinh viên đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp Hội vận động được 79 tỷ đồng dành cho học bổng, giải thưởng và hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt 300% chỉ tiêu.

Các chương trình hỗ trợ vay vốn học tập, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, trang bị kỹ năng và chăm sóc sức khỏe cũng tiếp tục được triển khai.

Với những sinh viên còn nhiều khó khăn về kinh tế, sự đồng hành này không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng trước mắt mà còn tiếp thêm điều kiện để các em theo đuổi việc học và chuẩn bị cho tương lai.

Trang bị hành trang số, mở rộng cơ hội tương lai

Bước vào nửa cuối nhiệm kỳ, Hội Sinh viên TPHCM đứng trước những yêu cầu mới khi Thành phố mở rộng không gian phát triển, với quy mô gần 700.000 sinh viên.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, đề nghị các cấp Hội tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào "Sinh viên 5 tốt", đồng thời chú trọng phát triển năng lực hội nhập, kỹ năng số và tinh thần trách nhiệm xã hội.

Đặc biệt, ông nhấn mạnh vai trò tiên phong của sinh viên TPHCM trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Theo định hướng này, Hội Sinh viên Thành phố cần tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), bồi dưỡng sinh viên tài năng công nghệ và thí điểm ít nhất một mô hình mới có khả năng nhân rộng trên cả nước.

Tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của sinh viên TPHCM cũng được thể hiện qua các hoạt động tình nguyện. Ảnh: Mimosa.

Hoạt động tình nguyện cũng cần phát huy kiến thức chuyên môn của sinh viên, để mỗi chương trình cộng đồng vừa mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, vừa giúp người trẻ tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp.

Một điểm mới được triển khai ngay tại hội nghị là việc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam thí điểm Nền tảng số Sinh viên Việt Nam tại TPHCM, hướng tới đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, tăng cường kết nối và đồng hành cùng sinh viên trên môi trường số.

Từ góc độ lãnh đạo Thành phố, bà Nguyễn Thị Tuyết Minh - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM, đề nghị hoạt động Hội cần gắn chặt hơn với nhu cầu phát triển thực tế của địa phương, theo phương châm "Học trong dân, làm vì dân".

Bà đặc biệt lưu ý việc nâng cao kỹ năng số, tư duy phản biện cho sinh viên trước những tác động ngày càng sâu rộng của AI và mạng xã hội; đồng thời khuyến khích nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo hướng tới những sản phẩm có khả năng ứng dụng.

Để sinh viên có thêm điều kiện phát triển, lãnh đạo Thành phố đề nghị các trường đại học, học viện, cao đẳng quan tâm giao nhiệm vụ, đặt hàng các đề tài nghiên cứu và dự án chuyển đổi số phù hợp với thế mạnh đào tạo.

Các trường cũng cần duy trì đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên, kịp thời tháo gỡ khó khăn về học tập, học phí, điều kiện nghiên cứu và việc làm.

Đây là những vấn đề gần gũi với đời sống sinh viên, bởi bên cạnh khát vọng cống hiến, người trẻ còn cần môi trường học tập thuận lợi, cơ hội thực hành và những định hướng nghề nghiệp rõ ràng.

Từ những ý tưởng trên giảng đường đến các công trình nghiên cứu và hoạt động vì cộng đồng, sinh viên TPHCM đang có thêm cơ hội biến tri thức thành hành động.

Và hành trang quý giá nhất mà mỗi sinh viên tích lũy hôm nay không chỉ là tấm bằng tốt nghiệp, mà còn là năng lực sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và sự sẵn sàng góp sức dựng xây tương lai.