Sinh viên TP.HCM xếp hàng 'rồng rắn' trải nghiệm công nghệ

Từ sáng đến trưa, sinh viên xếp thành hàng dài cả trăm mét để trải nghiệm những dòng sản phẩm công nghệ mới, khám phá những cải tiến về hiệu năng, các tính năng AI thông minh của 25 thương hiệu điện thoại, laptop và phụ kiện lớn trên thế giới như: Samsung, OPPO, Xiaomi, Vivo, Realme, HP, ASUS, Lenovo, Dell, Acer, MSI...

Sinh viên TP.HCM xếp hàng dài cả trăm mét trong buổi trưa 14/11. (Ảnh: Đại Việt)

Sinh viên còn được mở rộng kiến thức thông qua chuỗi Tech Workshop với sự tham gia của chuyên gia Google và các diễn giả am hiểu những nền tảng như Canva, CapCut…

Thông qua các chủ đề về AI, xu hướng công nghệ và cách khai thác công cụ số, sinh viên có cơ hội tiếp cận kiến thức chuyên sâu, cập nhật những xu hướng mới và trang bị thêm kỹ năng cần thiết trong thời đại số.

Các sản phẩm công nghệ gần gũi với sinh viên được giới thiệu. (Ảnh: Đại Việt)

Tại Trạm Tech 2026, Thế Giới Di Động cũng chính thức giới thiệu Uni Pass - thẻ đặc quyền dành riêng cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc. Với thông điệp “Một thẻ, nhiều đặc quyền”. Khi sở hữu Uni Pass, sinh viên được hưởng ưu đãi giảm giá cộng dồn cùng các chương trình khuyến mãi hiện hành tại hệ thống Thế Giới Di Động.

Các gian hàng có rất đông sinh viên đến chờ trải nghiệm. (Ảnh: Đại Việt)

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, CEO Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh (thuộc Thế Giới Di Động), chia sẻ, đơn vị này không chỉ mang đến những sản phẩm phù hợp mà còn tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận tri thức, trải nghiệm công nghệ và sở hữu thiết bị với chi phí hợp lý hơn.

“Trạm Tech và Uni Pass chính là những bước đi cụ thể trong cam kết đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình phát triển năng lực và nắm bắt cơ hội tương lai”, ông Hiểu Em nói.