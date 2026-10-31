Sinh viên TP.HCM hào hứng trải nghiệm, nhận diện 'bẫy số'

Ngày 31/10, tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên (TP.HCM), Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cùng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp tổ chức Ngày hội Sinh viên An ninh mạng 2026.

Điểm nhấn của ngày hội là Workshop “Cyber Vanguards - Lá chắn trực tuyến sinh viên 2026”, do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp Google Việt Nam tổ chức. Chương trình hướng đến trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh các nguy cơ lừa đảo trực tuyến cho sinh viên.

Phát biểu tại sự kiện, Đại tá, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), cho biết nhận thức và kỹ năng của người sử dụng có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh mạng.

“Chỉ một quyết định thiếu thận trọng cũng có thể khiến tài khoản bị xâm nhập, dữ liệu cá nhân bị đánh cắp hoặc trở thành điểm khởi đầu của một vụ lừa đảo. Do đó, năng lực tự bảo vệ trên không gian mạng cần trở thành kỹ năng thiết yếu của mỗi công dân số”, ông Quân nói.

Theo Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), nhóm bị hại có tỷ lệ cao nhất trong thủ đoạn “tống tiền trực tuyến/bắt cóc online” được Bộ Công an cảnh báo ngày 26/11/2025 là những người trong độ tuổi 17-20.

Gửi gắm thông điệp đến các bạn trẻ, Đại tá Nguyễn Hồng Quân nhấn mạnh: “Mỗi sinh viên có kỹ năng là một lá chắn. Mỗi hành động đúng được lan tỏa sẽ làm lá chắn ấy thêm vững chắc. Và khi hàng nghìn sinh viên cùng chung tay, chúng ta sẽ tạo nên sức mạnh bảo vệ cộng đồng trên không gian mạng”.

Trong khuôn khổ ngày hội, các chuyên gia trao đổi về những chủ đề như “Từ bẫy trực tuyến đến AI scam: Nhận diện và tự bảo vệ trong không gian số”, “Nâng cấp hệ miễn dịch số của sinh viên trên không gian mạng” và “Kiến tạo không gian mạng an toàn hơn”.

Thông qua các tình huống thực tế, sinh viên được hướng dẫn nhận diện thủ đoạn lừa đảo, phòng tránh rủi ro và hình thành thói quen an toàn khi sử dụng các nền tảng số.

Không khí tại các gian hàng trải nghiệm cũng thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức qua các bài thuyết trình, người tham dự được trực tiếp xử lý câu hỏi, nhận diện tình huống giả mạo và tìm hiểu các công cụ bảo vệ trên môi trường mạng.

Tại gian hàng của Chống Lừa Đảo, sinh viên được tham gia trò chơi phân biệt website chính thống và website giả mạo, nhận diện video được tạo bằng AI, tin nhắn hoặc email có dấu hiệu thu thập trái phép thông tin cá nhân.

Nguyễn Phú Hào, sinh viên Trường Đại học Bách khoa, cho biết trước đây từng nhận được nhiều cuộc gọi và email có dấu hiệu lừa đảo. Tuy nhiên, nhờ thông tin cảnh báo trên các phương tiện truyền thông và sự tuyên truyền từ nhà trường, nam sinh may mắn không trở thành nạn nhân.

“Được có mặt tại Ngày hội Sinh viên An ninh mạng và trực tiếp trải nghiệm, em có thêm nhiều kiến thức quý báu. Những thông tin này không chỉ giúp ích cho bản thân em mà còn có thể chia sẻ với nhiều sinh viên đến từ các trường khác”, Hào nói.

Ngày hội diễn ra từ chiều đến tối 31/10, kết hợp các hoạt động trải nghiệm, workshop, giao lưu và chương trình nghệ thuật dành cho sinh viên. Thông qua các hoạt động thực tế, chương trình hướng đến lan tỏa thông điệp chủ động bảo vệ dữ liệu cá nhân, kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, cảnh giác với những yêu cầu bất thường và trang bị kỹ năng cần thiết để ứng phó với các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.