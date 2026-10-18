Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc cao, ĐBQH đề nghị siết quy mô tuyển sinh

Sáng 18/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Công tác quản lý chất lượng dạy và học thế nào?

Tham gia góp ý kiến về tăng trưởng kinh tế dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao, ĐBQH Vương Quốc Thắng nhấn mạnh một trong những vấn đề quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển nền kinh tế bền vững đó là chất lượng của nguồn nhân lực.

"Muốn có chất lượng nguồn nhân lực tốt thì chất lượng đào tạo phải tốt, do vậy theo tôi Chính phủ cần chú trọng trong công tác chất lượng đào tạo từ cấp tiểu học đến đại học và sau đại học", ĐBQH Vương Quốc Thắng cho hay.

ĐBQH Vương Quốc Thắng (Ảnh: Hữu Thắng).

Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị được ví như là "ngọn đuốc soi đường", cũng đã sửa các luật liên quan đến giáo dục, giáo dục đại học và dạy nghề, theo đại biểu vấn đề nằm ở khâu thực thi sao cho chất lượng thực chất.

Đại biểu cũng nêu vấn đề hiện nay thực tiễn có một số thách thức. Như sau sáp nhập các trường có nhiều trường quy mô rất lớn với địa bàn rất rộng. Vậy, công tác quản lý chất lượng dạy và học thế nào?

Hay tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc hiện nay rất cao, nhưng chất lượng thực tế thế nào?

"Nếu không kiểm soát được chất lượng, một số trường dạy học nghiêm túc điểm chưa chắc đã cao, trong khi một số trường điểm số rất cao nhưng chất lượng thực chất của sinh viên lại không đảm bảo. Điều này, gây nên sự bất bình đẳng trong tuyển dụng", đại biểu Vương Quốc Thắng cho hay.

Do vậy, cần phải siết chặt kiểm tra đánh giá kết quả thật nghiêm túc, siết quy mô tuyển sinh và đào tạo của các trường đại học để tránh lãng phí nguồn lực của xã hội khi kết quả đào tạo không thực chất với năng lực thực tế.

"Chính phủ cần quan tâm đầu tư cho các cơ sở giáo dục đại học và dạy nghề thông qua các cơ chế đặt hàng và giao nhiệm vụ, hỗ trợ chính sách phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng cao sau khi tái cấu trúc lại hệ thống các trường đại học", đại biểu nêu ý kiến.

Hoàn thiện chính sách đối với đội ngũ giáo viên

Quan tâm với lĩnh vực giáo dục, ĐBQH Leo Thị Lịch (đoàn Tp.Bắc Ninh) cho rằng, báo cáo của Chính phủ chủ yếu phản ánh kết quả chung của cả nước, chưa làm rõ mức độ cải thiện cũng như những khó khăn, hạn chế trong giáo dục tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Báo cáo còn thiếu số liệu cụ thể về tỉ lệ phòng học kiên cố, tình trạng thiếu giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và kết quả thực hiện chính sách đối với học sinh dân tộc nội trú, bán trú, học sinh ở vùng đặc biệt khó khăn.

Đại biểu đề nghị bổ sung đánh giá về tiến độ triển khai chính sách, phân bổ nguồn lực và phương án chuyển tiếp các dự án từ năm trước sang năm sau.

ĐBQH Leo Thị Lịch (Ảnh: Media Quốc hội).

Qua khảo sát của các cơ quan liên quan, trong đó có Ủy ban Văn hóa và Xã hội và Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, đại biểu cho biết cơ sở vật chất trường học tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn thiếu thốn; tỉ lệ phòng học kiên cố chưa đáp ứng yêu cầu, phương tiện và thiết bị dạy học chưa được trang bị đầy đủ.

Đối với việc xây dựng trường liên cấp nhằm giải quyết tình trạng các điểm trường lẻ sau sắp xếp thôn, bản, theo đại biểu bên cạnh đầu tư hạ tầng kiên cố, cần đặc biệt quan tâm đến điều kiện sinh hoạt của học sinh nội trú, bán trú và chế độ dành cho giáo viên làm nhiệm vụ quản lý học sinh tại các trường này.

Thực tế, một số trường có quy mô lên đến hàng nghìn học sinh ở lại bán trú, đặt ra nhiều yêu cầu về tổ chức sinh hoạt, quản lý học sinh và bảo đảm điều kiện học tập.

Vì vậy, Chính phủ cần cân nhắc, hoàn thiện chính sách đối với đội ngũ giáo viên, nhất là tại các trường nội trú, bán trú và trường liên cấp ở địa bàn khó khăn.

Đại biểu cũng đề nghị đánh giá riêng tình hình giáo dục tại vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo; làm rõ điều kiện trường lớp, đội ngũ giáo viên, chất lượng giáo dục và khả năng tiếp cận giáo dục của học sinh dân tộc thiểu số.

Đồng thời, cần bảo đảm nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, chính sách thu hút giáo viên và phương án kế thừa các nhiệm vụ, dự án đang triển khai.

Tại Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh, trong 4.507 sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đợt tháng 1/2026, có 215 sinh viên loại xuất sắc, chiếm 4,77%, và 1.366 sinh viên loại giỏi, chiếm 30,31%. Đáng chú ý, số sinh viên tốt nghiệp từ loại khá trở lên lên tới 99,42%. Đối với hệ vừa làm vừa học, đợt này có 590 sinh viên tốt nghiệp. Trong đó, có 29 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi (chiếm tỉ lệ 4,92%), 544 sinh viên tốt nghiệp loại khá (chiếm tỉ lệ 92,2%) Hay mới đây, Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp Đại học chính quy năm 2026 cho 5.724 sinh viên. Đáng chú ý, hơn 50% sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, trong đó 17 sinh viên đạt điểm GPA 4.0/4.0, số lượng kỷ lục từ khi tính điểm theo hệ 4 từ trước đến nay. Chia sẻ tại Hội nghị giáo dục đại học năm 2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cũng cho biết ông trăn trở về tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc tại các trường đại học, đồng thời yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, siết chặt kiểm tra, đánh giá và xem xét lại quy mô tuyển sinh. Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh tính thực chất và công bằng trong kiểm tra, đánh giá. Theo ông, các trường cần xem xét việc ra đề thi, tổ chức kiểm tra và đánh giá trong toàn bộ quá trình học tập đã thực chất, công bằng hay chưa cũng như kết quả xếp loại tốt nghiệp có phản ánh đúng năng lực của sinh viên không.