Phụ huynh, học sinh, sinh viên tham quan triển lãm qua những thước phim, hình ảnh sống động về công tác bảo tồn gấu tại Vườn quốc gia Bạch Mã.

Tên gọi "Vân Gấu" lấy cảm hứng từ hình ảnh dấu vân tượng trưng cho nét riêng của mỗi cá thể gấu và tên gọi đèo Hải Vân, cung đường nối Đà Nẵng với khu vực Bạch Mã gửi gắm thông điệp mỗi cá thể gấu đều có một câu chuyện riêng và câu chuyện bảo tồn chỉ cách người trẻ Đà Nẵng một con đèo. Triển lãm "Vân Gấu" gồm bốn khu vực trưng bày và trải nghiệm, giúp người tham quan khám phá đặc điểm của gấu chó, gấu ngựa và hành trình cứu hộ, chăm sóc, phục hồi tại Bạch Mã.

Trong chuyến tìm hiểu thực tế tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam - cơ sở II hồi đầu tháng 10-2026, nhóm sinh viên quan sát môi trường sống, tìm hiểu hoạt động chăm sóc và nhận ra hành trình của một cá thể gấu là quá trình chăm sóc và phục hồi lâu dài sau giải cứu. Dự án "Chuyện Nhà Gấu" giúp sinh viên hiểu rõ hơn ý nghĩa của công tác bảo tồn và khuyến khích người trẻ chủ động tìm hiểu, chia sẻ thông tin chính xác, có trách nhiệm về động vật hoang dã, đồng thời còn tạo cơ hội để sinh viên ngành Truyền thông đa phương tiện vận dụng kiến thức và kỹ năng vào một dự án thực tế.

Với thông điệp "Nghe chuyện gấu, kể tiếp chuyện rừng", nhóm dự án kỳ vọng những câu chuyện về gấu được cứu hộ sẽ tiếp tục được lan tỏa sau triển lãm.