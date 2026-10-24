Sinh viên tìm giải pháp sáng tạo từ những điều gần gũi

"Sinh viên thế hệ mới 2026" đặt sinh viên trước yêu cầu phải chứng minh tính khả thi của ý tưởng

Điểm đáng chú ý của các đội thi là cách người trẻ quan sát cuộc sống, nhận diện vấn đề và tìm kiếm giải pháp từ những điều gần gũi xung quanh. Trước Hội đồng giám khảo chuyên môn gồm TS. Hà Ánh Phượng - Đại biểu Quốc hội khóa XV; GS.TS Nguyễn Khánh Diệu Hồng - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục và Phát triển Nhân lực; CEO Nguyễn Văn Thanh, các đội không chỉ trình bày ý tưởng mà còn phải làm rõ tính khả thi và giá trị thực tiễn của dự án.

Từ những nguyên liệu quen thuộc như bẹ ngô, lục bình, thân chuối đến các vấn đề xã hội, sinh viên đưa ra nhiều hướng giải quyết khác nhau.

Nhóm sinh viên Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM phát triển VieGrand AI Plus, hệ sinh thái công nghệ gồm camera AI, robot VieBot, thiết bị đeo tay và ứng dụng di động, nhằm hỗ trợ theo dõi sức khỏe và chăm sóc người cao tuổi chủ động hơn.

Với dự án Logitop, sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành nghiên cứu tận dụng thân chuối sau thu hoạch để sản xuất tấm lót sinh học thân thiện với môi trường, góp phần giảm rác thải nhựa. Trưởng nhóm Trần Pạt Dếnh mong muốn khai thác nguồn nguyên liệu sẵn có tại quê hương để tạo ra sản phẩm hữu ích, mang lại giá trị thiết thực cho người dân địa phương.

Trong khi đó, Mai Thị Cẩm Tú cùng nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM thực hiện dự án “Giữ một nghề, dệt nên tương lai”. Nhóm hướng đến số hóa những câu chuyện văn hóa gắn với sản phẩm thổ cẩm, qua đó đưa nghề dệt truyền thống đến gần hơn với cộng đồng và mở thêm cơ hội phát triển cho sản phẩm địa phương.

Một dự án khác là SignSound của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng, hướng đến hỗ trợ người điếc bẩm sinh và người khiếm thính giao tiếp, kết nối với cộng đồng thuận tiện hơn.

Các dự án cho thấy sự đa dạng trong cách sinh viên tiếp cận những vấn đề thực tế. Tuy nhiên, để một ý tưởng tạo ra giá trị, các đội không chỉ cần thuyết phục ban giám khảo mà còn phải chứng minh tính khả thi, đưa giải pháp vào thực tế và đánh giá hiệu quả bằng những kết quả cụ thể.