Sinh viên tiên phong trong phòng, chống lừa đảo trực tuyến

Phát huy vai trò tiên phong của thế hệ trẻ trong cuộc chiến chống lừa đảo trên không gian mạng. Ảnh: Ban tổ chức

Sáng 29/10 tại Hà Nội, Dự án truyền thông cộng đồng "CyberZ - Tiên phong phòng trừ lừa đảo" chính thức được phát động tại Trường đại học Điện lực, thành phố Hà Nội cùng sự hưởng ứng của sinh viên tại thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Dự án được triển khai dưới sự chỉ đạo của Cục An ninh mạng (A05), Bộ Công an và sự bảo trợ của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

CyberZ - Tiên phong phòng trừ lừa đảo là dự án truyền thông cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng an toàn số cho sinh viên, khuyến khích thế hệ trẻ chủ động tham gia phòng ngừa, nhận diện và cảnh báo lừa đảo trực tuyến. Thông điệp: “Trang bị kiến thức - Làm chủ kỹ năng - Khuyến khích sáng tạo - Lan tỏa hành động”.

Với thông điệp “Trang bị kiến thức - Làm chủ kỹ năng - Khuyến khích sáng tạo – Lan tỏa hành động”, điểm nhấn của CyberZ là khuyến khích sinh viên chuyển từ vai trò tiếp nhận thông tin cảnh báo sang chủ động tham gia phòng, chống lừa đảo trực tuyến.

Phát biểu tại lễ phát động, Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng An ninh mạng, Bộ Công an, nhấn mạnh: "Để dự án đạt hiệu quả thực chất, dự án cần tập trung ba định hướng trọng tâm: chuyển hóa tri thức thành kỹ năng và hành động thực tế; phát huy vai trò tiên phong của sinh viên, hình thành mạng lưới “Chiến binh số” có trách nhiệm; xây dựng cơ chế phối hợp bền vững giữa cơ quan chức năng, nhà trường, doanh nghiệp công nghệ, báo chí và thế hệ trẻ. Sinh viên cần được trang bị kiến thức pháp luật, biết cảnh báo có căn cứ và chuyển thông tin đến đúng cơ quan có thẩm quyền, không thay thế lực lượng chức năng trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm".

Đại tá Hà Văn Bắc, Phó Cục trưởng An ninh mạng, Bộ Công an. Ảnh: Ban tổ chức

Một trong những hoạt động trọng tâm là cuộc thi CyberZ Challenge, tạo môi trường để sinh viên phát huy tư duy sáng tạo, đề xuất các ý tưởng truyền thông và giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống lừa đảo trực tuyến. Những ý tưởng xuất sắc sẽ được lựa chọn để tiếp tục hoàn thiện, kết nối nguồn lực triển khai thực tế, hướng tới phát triển các hoạt động cộng đồng có tính kế thừa và bền vững.

Cùng với đó, Cổng thông tin CyberZ được xây dựng nhằm tập hợp kiến thức, tài liệu và các hoạt động của dự án. Đây là không gian để sinh viên tiếp cận thông tin, kiểm tra kiến thức, thực hành nhận diện những tình huống lừa đảo thường gặp và nâng cao kỹ năng ứng phó trên môi trường số.

Trải nghiệm CyberZ, rèn phản xạ nhận diện lừa đảo trực tuyến. (Ảnh Ban tổ chức)

#LuaDaoTrucTuyen tiếp tục là hashtag chính của chương trình năm nay trên TikTok, với hơn 151.500 nội dung được đăng tải tính đến thời điểm hiện tại. Thông qua hashtag này, các nhà sáng tạo nội dung và sinh viên được khuyến khích tiếp tục sáng tạo, chia sẻ các video cung cấp kiến thức, hướng dẫn nhận diện và phòng tránh lừa đảo trực tuyến. Đồng thời, người dùng có thể tìm kiếm hashtag #LuaDaoTrucTuyen trên TikTok để dễ dàng tiếp cận những thông tin và kỹ năng hữu ích, chủ động bảo vệ bản thân và lan tỏa kiến thức tới cộng đồng.

Sinh viên quét QR đăng ký tài khoản Cổng, trải nghiệm làm “Chiến binh số”. Ảnh: Ban tổ chức

Ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), đánh giá CyberZ là sáng kiến thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm xã hội trong việc huy động thế hệ trẻ tham gia phòng, chống lừa đảo trực tuyến.

Theo ông Vũ Duy Hiền, giá trị của dự án nằm ở mô hình hợp tác, kết nối thế mạnh của các bên trong lĩnh vực chuyên môn, công nghệ, giáo dục, truyền thông và sức sáng tạo của sinh viên. Khi những nguồn lực này được tập hợp và phát huy vì mục tiêu chung, dự án có điều kiện tạo ra các giá trị thiết thực, vượt ra ngoài phạm vi hoạt động riêng lẻ của từng tổ chức. Hiệp hội An ninh mạng quốc gia kỳ vọng CyberZ sẽ góp phần phát hiện những ý tưởng mới, những tài năng trẻ và hỗ trợ các sáng kiến có tiềm năng phát triển thành những giải pháp hữu ích phục vụ cộng đồng.

Ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA). Ảnh: Ban tổ chức

Cùng hưởng ứng lễ phát động tại Hà Nội, sinh viên tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh tham gia chương trình thông qua các điểm cầu kết nối, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận và lan tỏa thông điệp phòng, chống lừa đảo tới cộng đồng sinh viên tại nhiều địa phương.

Tại Đà Nẵng, chương trình có sự hưởng ứng của Câu lạc bộ An ninh mạng, Trường đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU) thuộc Đại học Đà Nẵng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động có sự tham gia của Câu lạc bộ Marketing, Trường đại học Hoa Sen.

Sự hưởng ứng của sinh viên tại ba thành phố không chỉ tạo nên không gian kết nối, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, mà còn thể hiện định hướng phát triển CyberZ thành một mạng lưới cộng đồng rộng khắp, trong đó người trẻ đóng vai trò tích cực trong lan tỏa nhận thức và kỹ năng an toàn số.

"Chiến binh số" xuất quân. Ảnh: Ban tổ chức