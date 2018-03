Sinh viên thực tập bị đánh nhập viện gửi đơn yêu cầu xử lý phụ huynh

Thông tin từ Viện KSND TP Vinh, nữ giáo sinh bị đánh đã gửi đơn yêu cầu cơ quan chức năng xử lý vị phụ huynh về hành vi Cố ý gây thương tích và Làm nhục người khác.

Liên quan đến vụ việc một nữ sinh viên bị đánh nhập viện khi đang đi thực tập, ông Nguyễn Công Phú, Viện trưởng Viện KSND TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang chờ cơ quan CSĐT Công an TP Vinh hoàn tất hồ sơ để có căn cứ xử lý đối với bà Phan Thị Nghĩa (SN 1983, trú phường Trung Đô, TP Vinh).

Theo ông Phú, cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định pháp y đối với chị P.T.H. (SN 1997, sinh viên trường Cao đắng Sư phạm Nghệ An). “Hiện chưa có kết quả nhưng trên cơ sở kết quả giám định, nếu có đủ căn cứ sẽ khởi tố về hành vi Cố ý gây thương tích”, ông Phú cho biết.

Trường học nơi xảy ra sự việc.

Theo ông Phú, người bị hại cũng có đơn yêu cầu xử lý bà Phan Thị Nghĩa về hành vi Làm nhục người khác. Tuy nhiên, đối với hành vi này thì vẫn phải chờ kết quả giám định thương tích xem hậu quả đến đâu. Hành vi đó xử lý hành chính hay hình sự còn phải xem xét.

Nếu cũng với hành vi đó, mức độ nhẹ, chưa cần phải xử lý hình sự thì xử lý hành chính. Nếu gây hậu quả nghiêm trọng, đủ căn cứ, đủ cơ sở, đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm thì xử lý bằng biện pháp hình sự để răn đe.

Liên quan đến vụ hành hung nữ giáo viên thực tập, Công an TP Vinh đã triệu tập bà Phan Thị Nghĩa để lấy lời khai. Làm việc với công an, bà Nghĩa thừa nhận hành hung và bắt nữ giáo viên thực tập quỳ xin lỗi. Bà Nghĩa không bị tạm giữ nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Về phần người bị hại, cô P.T.H. vẫn đang tiếp tục điều trị tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An. Dù đã nhiều ngày trôi qua nhưng mỗi lần nhớ lại thời điểm bị phụ huynh lao vào đánh đập, chửi bới, cô H. vẫn chưa hết bàng hoàng.

Cô H. đang được các bác sĩ điều trị.

“Để bảo vệ tính mạng đứa con trong bụng, tôi đã phải quỳ xuống xin lỗi cháu (con bà Nghĩa). Mấy hôm nay tôi đã khóc phần vì đau, phần vì nhục nhã. Rất mong cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc để trả lại sự trong sạch và danh dự cho tôi”, cô H. nói.

Trước đó, sáng 22/3, bà Nghĩa đưa con đến và hỏi vết bầm tím này do ai làm thì em học sinh chỉ vào cô H. Sau đó, phụ huynh này mắng chửi và hành hung cô H. Thấy vậy, hai phụ huynh khác và cô phụ trách lớp chạy lại can ngăn. Sau khi bị đánh, cô P.T.H. được đưa vào Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An cấp cứu.

Bác sĩ trực cấp cứu của Trung tâm thông tin, bệnh nhân H. được đưa vào trung tâm trong tình trạng tinh thần bị hoảng loạn, đau bụng. Qua kiểm tra thì bệnh nhân H. đang mang thai ở tuần thứ 13, bánh rau có dấu hiệu bóc tách, đe dọa sảy thai.

Cảnh sát cũng làm việc với nhà trường, song Ban giám hiệu phủ nhận việc gây ra vết bầm ở chân trẻ, cho rằng phụ huynh đã hiểu nhầm.

Hùng Tuấn