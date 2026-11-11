Sinh viên thú y tham gia phòng, chống bệnh dại từ cộng đồng

Gần 500 sinh viên thú y chung tay phòng, chống bệnh dại. (Ảnh: SBCC Vietnam)

Ngày 11/11, Doanh nghiệp xã hội Truyền thông thay đổi hành vi hướng tới phát triển bền vững Vietnam (SBCC Vietnam) và Tổ chức Soi Dog Foundation phối hợp với Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức sự kiện “Sinh viên đồng hành cùng Dự án thí điểm mô hình phòng, chống bệnh dại, phát triển kinh tế bền vững, từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó, mèo ở một số phường tại Hà Nội”.

Chương trình thu hút gần 500 sinh viên, giảng viên và cán bộ Khoa Thú y, nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng và khuyến khích sinh viên tham gia truyền thông phòng, chống bệnh dại trong cộng đồng.

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người có tỷ lệ tử vong gần như tuyệt đối khi đã xuất hiện triệu chứng, song có thể phòng ngừa bằng các biện pháp phù hợp. Việt Nam đặt mục tiêu không còn người tử vong do bệnh dại vào năm 2030, phù hợp định hướng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Trong chuỗi nguy cơ lây truyền bệnh, hoạt động thu gom, vận chuyển, giết mổ và buôn bán chó, mèo tiềm ẩn những rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng. Vì vậy, việc phòng, chống bệnh dại cần được triển khai đồng bộ, kết hợp kiểm soát dịch bệnh, nâng cao nhận thức và thúc đẩy những thay đổi trong hành vi, sinh kế.

Dự án thí điểm mô hình phòng, chống bệnh dại, phát triển kinh tế bền vững, từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó, mèo tại 14 phường ở Hà Nội được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt ngày 24/7/2025. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội là cơ quan chủ trì; Soi Dog Foundation là đối tác quốc tế và SBCC Vietnam hỗ trợ kỹ thuật, truyền thông thay đổi hành vi và chuyển đổi sinh kế.

Dự án tiếp cận theo phương pháp “Một Sức khỏe” (One Health), gắn kết sức khỏe con người, động vật và môi trường. Một trong những nội dung đáng chú ý là hỗ trợ các cơ sở kinh doanh thịt chó, mèo từng bước chuyển đổi sang ngành nghề an toàn, bền vững hơn thông qua các hoạt động đào tạo nghề, hỗ trợ khởi nghiệp và kết nối thị trường.

Tại chương trình, PGS, TS Bùi Trần Anh Đào, Trưởng khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhấn mạnh, bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên cần được trang bị năng lực thực hành và ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.

Theo PGS, TS Bùi Trần Anh Đào, sự hợp tác giữa nhà trường với các tổ chức chuyên môn tạo điều kiện để sinh viên vận dụng kiến thức trên giảng đường vào thực tiễn, tham gia giải quyết những vấn đề liên quan sức khỏe cộng đồng.

Các chuyên gia từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội) đã cung cấp thông tin về tình hình bệnh dại trên địa bàn, phân tích nguy cơ lây nhiễm liên quan hoạt động buôn bán, giết mổ chó, mèo và nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát dịch bệnh theo cách tiếp cận “Một Sức khỏe”.

Thạc sĩ Faizan Jalil, Quản lý cấp cao Tổ chức Soi Dog Foundation phát biểu.

Thạc sĩ Faizan Jalil, Quản lý cấp cao Tổ chức Soi Dog Foundation, giới thiệu kinh nghiệm quốc tế và mô hình chuyển đổi sinh kế đang được triển khai tại Hà Nội. Ông cho rằng, phòng, chống bệnh dại, nâng cao phúc lợi động vật và bảo đảm sinh kế cho người dân cần được thực hiện đồng thời. Trong đó, sinh viên thú y có vai trò quan trọng trong việc lan tỏa kiến thức khoa học và thúc đẩy những thay đổi tích cực tại cộng đồng.

Ở góc độ truyền thông thay đổi hành vi, Thạc sĩ Bùi Thị Duyên, Giám đốc SBCC Vietnam cho rằng, chính sách phòng, chống bệnh dại và nâng cao phúc lợi động vật chỉ phát huy hiệu quả khi được chuyển hóa thành nhận thức và hành động chủ động của người dân.

Thạc sĩ Bùi Thị Duyên, Giám đốc SBCC Vietnam phát biểu.

Theo bà Bùi Thị Duyên, sinh viên Thú y có lợi thế về kiến thức chuyên môn, đồng thời có khả năng tiếp cận, chia sẻ thông tin với gia đình, bạn bè và cộng đồng bằng ngôn ngữ gần gũi. Đây là lực lượng có thể góp phần thay đổi nhận thức, thói quen của người dân thông qua những hoạt động truyền thông thiết thực.

Thông qua chương trình, sinh viên có cơ hội tham gia các hoạt động của Dự án tại những phường thí điểm, từng bước hình thành mạng lưới đại sứ sinh viên trong truyền thông phòng, chống bệnh dại. Những kiến thức về dịch bệnh, bệnh lây truyền từ động vật sang người và phúc lợi động vật sẽ được chuyển tải tới gia đình, khu dân cư và cộng đồng mạng.

Đây cũng là hoạt động tiếp nối chuỗi chương trình “Sinh viên đồng hành” được Dự án triển khai, trong đó có sự kiện tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam vào tháng 12/2025, nhằm huy động sự tham gia của giới trẻ vào các hoạt động bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy phát triển bền vững.