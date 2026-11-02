Sinh viên thông thái 2026 lan tỏa kiến thức pháp luật về đa cấp

Vòng chung kết Cuộc thi “Sinh viên thông thái 2026 - Tìm hiểu pháp luật quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp” vừa diễn ra tại Đại học Duy Tân, TP. Đà Nẵng, với sự tham gia của 5 đội thi xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo.

Cuộc thi do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) chủ trì tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho sinh viên về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; đồng thời trang bị kỹ năng nhận diện những hành vi lợi dụng mô hình này để trục lợi.

Trước đó, vòng sơ khảo cuộc thi đã thu hút hơn 22.000 sinh viên đến từ 30 trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Đây là con số cho thấy sự quan tâm của sinh viên đối với việc tìm hiểu pháp luật, nhất là những quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đa cấp - lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu người tham gia thiếu thông tin và kiến thức cần thiết.

Đại diện Trường Đại học Quy Nhơn nhận Giải Nhất trị giá 65 triệu đồng tại Chung kết Cuộc thi “Sinh viên thông thái 2026”

Tại vòng Chung kết, 5 đội thi đến từ Đại học Duy Tân, Trường Đại học Luật - Đại học Huế, Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Vinh cùng tranh tài qua ba phần thi: Giới thiệu, Tiểu phẩm pháp luật và Hùng biện.

Thông qua các phần thi, sinh viên không chỉ thể hiện kiến thức pháp luật mà còn vận dụng khả năng xử lý tình huống, tư duy phản biện để phân tích những vấn đề thực tiễn liên quan đến hoạt động kinh doanh đa cấp. Cách tiếp cận này giúp các quy định pháp luật trở nên gần gũi, dễ hiểu, đồng thời nâng cao khả năng nhận diện những dấu hiệu bất thường trong các hoạt động kinh doanh.

Chương trình còn có sự đồng hành của Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 Lương Thùy Linh, góp phần lan tỏa thông điệp chủ động tìm hiểu pháp luật, thận trọng trước các lời mời kinh doanh và hình thành thói quen kiểm chứng thông tin trước khi đưa ra quyết định.

Kết thúc cuộc thi, Trường Đại học Quy Nhơn xuất sắc giành Giải Nhất với phần thưởng trị giá 65 triệu đồng. Giải Nhì trị giá 40,5 triệu đồng thuộc về Trường Đại học Luật - Đại học Huế; Đại học Duy Tân giành giải Ba trị giá 27,5 triệu đồng. Hai giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 19,5 triệu đồng, được trao cho Trường Đại học Vinh và Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

Cuộc thi “Sinh viên thông thái 2026” không chỉ là sân chơi kiến thức mà còn góp phần trang bị hành trang pháp lý cần thiết cho sinh viên. Qua đó, giúp người trẻ nâng cao khả năng nhận diện các hình thức kinh doanh đa cấp bất chính, chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân trước những cơ hội kinh doanh tiềm ẩn rủi ro.