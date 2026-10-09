'Sinh viên Thế hệ mới 2026' tăng thử thách thực tế cho Gen Z

Một ý tưởng hay chưa chắc đã giải quyết được vấn đề thực tế và đó cũng chính là thử thách mà sân chơi truyền hình thực tế "Sinh viên Thế hệ mới 2026" đặt ra cho các đội thi khi trở lại với chủ đề “Quê mình có việc, Gen Z Việt có cách”. Sau 3 mùa tổ chức, chương trình không chỉ tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo mà còn yêu cầu sinh viên bắt tay thực hiện, kiểm chứng và điều chỉnh giải pháp trong thực tế.

Chia sẻ tại sự kiện công bố mùa 4, nhà báo Phan Lạc Long - Phó Trưởng ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam cho rằng điểm nhấn của mùa giải năm nay là tinh thần “Gen Z giải việc thật”. Theo đó, sinh viên cần biết quan sát cuộc sống, lắng nghe cộng đồng và xác định đúng vấn đề trước khi tìm cách giải quyết. Quan trọng hơn, các đội phải sẵn sàng tiếp nhận phản biện, xử lý những tình huống phát sinh và chứng minh hiệu quả của giải pháp thông qua quá trình triển khai.

"Sinh viên Thế hệ mới 2026" trở lại với chủ đề “Quê mình có việc, Gen Z Việt có cách”

Đại diện êkip sản xuất cho biết, "Sinh viên Thế hệ mới 2026" gồm 4 chặng: Lộ diện, Sân khấu hóa và Phản biện, Thực địa, Chung kết. Qua quá trình tuyển chọn, 8 đội thi (mỗi đội gồm 5 sinh viên) sẽ bước vào hành trình phát triển dự án.

Ở chặng "Sân khấu hóa và Phản biện", các đội sẽ giới thiệu dự án thông qua video, trình diễn, thuyết trình và trả lời câu hỏi trực tiếp từ ban giám khảo. Đây cũng là lúc các bạn trẻ phải bảo vệ lựa chọn của mình trước ban giám khảo và các đội thi khác, đồng thời lắng nghe ý kiến từ người dân, người thụ hưởng và những người trực tiếp chịu tác động bởi vấn đề mà dự án hướng tới.

Tuy nhiên, thử thách lớn nhất nằm ở vòng "Thực địa". Cụ thể, 2 tập được dành riêng cho hành trình tại địa phương với thời lượng trải nghiệm tăng đáng kể so với mùa trước. Các đội phải gặp gỡ người dân, khảo sát lại tình hình, kiểm tra những giả định ban đầu và điều chỉnh phương án nếu nhận thấy giải pháp chưa phù hợp. Một phần dự án cũng được đưa vào thử nghiệm trong điều kiện thực tế.

Các đội thi mùa 4 phải trực tiếp khảo sát, thử nghiệm và điều chỉnh giải pháp dựa trên nhu cầu của cộng đồng

Tại chặng "Chung kết", bốn đội vượt qua vòng "Thực địa" sẽ nhìn lại toàn bộ quá trình thực hiện, từ khi xác định vấn đề đến lúc điều chỉnh giải pháp và đánh giá kết quả thử nghiệm. Kết quả không chỉ phụ thuộc vào phần thể hiện cuối cùng mà còn được xem xét trên cả hành trình phát triển dự án. Các đội phải cho thấy sáng kiến có thể tiếp tục được triển khai như thế nào sau khi chương trình kết thúc.

Đồng hành với sinh viên trong mùa giải là bà Tôn Nữ Thị Ninh, cố vấn chương trình. Bà cho rằng người trẻ, đặc biệt là sinh viên, có vai trò quan trọng đối với tương lai đất nước và để phát huy năng lực, họ cần những môi trường cho phép thử sức, trải nghiệm, trưởng thành và trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề của cộng đồng. Cũng theo bà, điều cần khơi dậy ở sinh viên không chỉ là kiến thức hay khả năng thành công của mỗi cá nhân, mà còn là tầm nhìn, hoài bão và ý thức đóng góp cho xã hội. Khi người trẻ biết đặt năng lực của mình trong những vấn đề chung, các ý tưởng có thể tạo ra giá trị rộng hơn cho cộng đồng.

Hội đồng giám khảo chương trình gồm các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, kinh doanh và phát triển nguồn nhân lực

Hội đồng giám khảo mùa 4 gồm Tiến sĩ Hà Ánh Phượng, đại biểu Quốc hội khóa XV; GS.TS Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục và Phát triển Nhân lực; CEO Nguyễn Văn Thanh, nhà sáng lập startup công nghệ xanh Aves, cựu Tổng Giám đốc toàn cầu Green SM. Dẫn dắt chương trình là MC Khánh Vy và MC Sơn Lâm. Hai đại sứ của mùa giải là diễn viên Bảo Hân và Hoa hậu Phạm Hoàng Thu Uyên. Bên cạnh đó, các gương mặt KOL sẽ đồng hành cùng sinh viên ở những chặng khác nhau, đặc biệt trong hành trình thực địa.

Không chỉ mở rộng trải nghiệm cho các đội thi trên truyền hình, mùa 4 còn lần đầu tổ chức cuộc thi online "Sinh viên Thế hệ mới 2026" trên website Sinhvienthehemoi.com, sinh viên cả nước có thể đề xuất giải pháp cho những vấn đề mình quan tâm, ngay cả khi không tham gia 8 đội thi của phiên bản truyền hình. Cuộc thi nhận bài từ ngày 24-10 đến 24-11-2026. Các dự án lần lượt trải qua vòng tuyển chọn Top 100, Top 20 và Pitching Online để tìm ra năm dự án nổi bật.

Diễn viên Bảo Hân và Hoa hậu Phạm Hoàng Thu Uyên đảm nhận vai trò Đại sứ

Với phiên bản truyền hình, tổng giá trị giải thưởng lên tới 350 triệu đồng. Đội Quán quân nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng 200 triệu đồng, gồm 100 triệu đồng tiền mặt và 100 triệu đồng sản phẩm từ nhà tài trợ. Hai đội Á quân nhận Bằng khen cùng 50 triệu đồng mỗi đội. Giải "Herbalife Award - Đội thi được yêu thích nhất" trị giá 50 triệu đồng sẽ được quy đổi thành thiết bị hỗ trợ học tập cho nhà trường.

Ở phiên bản Online, Top 20 nhận bộ quà tặng; Top 5 dự án xuất sắc nhất nhận 15 triệu đồng mỗi dự án cùng một bộ quà tặng. Ngoài ra, cuộc thi có giải thưởng 50 triệu đồng dành cho trường đại học, học viện hoặc cao đẳng có số lượng dự án hợp lệ được ghi nhận nhiều nhất theo thể lệ. Ba dự án được yêu thích nhất cũng nhận quà tặng của chương trình.

Sau 3 mùa, chương trình ghi nhận 76 trường Đại học tham gia, 320 dự án đăng ký và 28 dự án được lựa chọn vào vòng ghi hình. Chương trình cũng đạt 99,2 triệu lượt xem và 2 triệu lượt tương tác trên các nền tảng. Theo kế hoạch, "Sinh viên Thế hệ mới 2026" sẽ phát sóng lúc 21h30 thứ Bảy hàng tuần trên VTV3, bắt đầu từ ngày 17-10-2026.