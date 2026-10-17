'Sinh viên thế hệ mới 2026' lộ diện nhiều ý tưởng độc đáo, bất ngờ

Nhiều ý tưởng độc đáo, đa dạng

Không khí của Vòng Tuyển quân Sinh viên thế hệ mới 2026 mang tới nguồn năng lượng tươi mới. Có tới hàng trăm sinh viên đến từ nhiều ngôi trường đại học khu vực miền Bắc mang theo các dự án ấp ủ bằng tinh thần sáng tạo và trái tim nhiệt huyết vì cộng đồng.

Mỗi đội chỉ có đúng 3 phút để trình bày ý tưởng và 5 phút đối mặt với những câu chất vấn hóc búa. Tiêu chí để chọn ra Top 4 đại diện miền Bắc là vấn đề phải thật, giải pháp phải khả thi và tác động phải rõ ràng.

Đội thi trường Đại học Kiến trúc Hà Nội mang đến dự án Trạm nghỉ công cộng thông minh. Đội thi Học viện Báo chí và Tuyên truyền chọn dự án Nâng cao nhận thức về buôn bán người và di cư an toàn. Đội thi Học viện Phụ nữ Việt Nam tìm cách giữ chân người phụ nữ gắn bó với quê hương thông qua dự án Bún ngô. Đội thi trường ĐH Lâm nghiệp giới thiệu dự án RELEAF - Từ những chiếc lá đô thị đến bộ rễ ven biển.

Các bạn trẻ đã mang tới Sinh viên thế hệ mới 2026 nhiều ý tưởng độc đáo cùng sự tự tin, bản lĩnh khi trình bày trước ban giám khảo.

Các đội thi Sinh viên thế hệ mới 2026 tại miền Bắc.

Bên cạnh đó, một điểm nhấn đáng chú ý trong tập đầu tiên của "Sinh viên thế hệ mới 2026" là sự xuất hiện của thí sinh 18 tuổi với sản phẩm được ấp ủ từ những năm học trung học phổ thông.

GS.TS Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục và Phát triển Nhân lực nhận xét: “Có nhiều dự án tiềm năng, tôi nghĩ rằng có thời gian và cơ hội các bạn sẽ phát triển được”.

“Trái tim nóng và tầm nhìn rộng”

Để có mặt trong Top 4 miền Bắc, các đội thi bước đầu chứng minh mục tiêu và ý nghĩa của đề tài, sự mới mẻ và khả năng lan toả trong tương lai. Một tiêu chí nổi bật được cả 4 đội khai thác, đó là giải pháp đưa ra có tính ứng dụng cao trong thực tế.

Cố vấn chương trình, bà Tôn Nữ Thị Ninh nhắn nhủ các bạn trẻ: "Sân chơi Sinh viên thế hệ mới 2026 tạo cơ hội cho tuổi trẻ Việt Nam khẳng định cái tôi rõ nét hơn, đứng trên đôi chân của mình, tư duy bằng bộ óc của mình, luôn luôn phải nhớ giữ trái tim nóng và tầm nhìn đủ rộng".

Với chủ đề “Quê Mình Có Việc, Gen Z Việt Có Cách”, các đội thi đang khởi động hành trình ước mơ của tuổi trẻ bản lĩnh, sáng tạo và sống có trách nhiệm với cộng đồng.

Tập đầu tiên - Vòng Tuyển sinh miền Bắc của Sinh viên thế hệ mới 2026, được phát sóng lúc 21h30 thứ Bảy ngày 17/10/2026 trên kênh VTV3.