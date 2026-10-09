Sinh viên Thế hệ mới 2026: Khi Gen Z 'xuống địa bàn' giải bài toán thật

Chương trình "Sinh viên Thế hệ mới" mùa 4 chính thức trở lại với chủ đề "Quê mình có việc, Gen Z Việt có cách", yêu cầu thí sinh phải trực tiếp xuống địa phương, khảo sát và giải quyết bài toán thực tế của cộng đồng.

Các đội thi tham gia chương trình “Sinh viên Thế hệ mới 2026”. Ảnh: BTC

Bước sang mùa phát sóng thứ tư, chương trình "Sinh viên Thế hệ mới 2026" tiếp tục mở rộng phạm vi với các dự án đa dạng: từ tìm đầu ra cho nông sản, phát triển làng nghề, bảo tồn văn hóa cho đến bảo vệ môi trường và cải thiện sinh kế địa phương. Mỗi đề tài đều khởi nguồn từ những câu chuyện thực tế tại trường học hoặc vùng miền mà sinh viên gắn bó.

Yêu cầu đối với các đội thi năm nay được nâng cao rõ rệt. Sinh viên không chỉ dừng lại ở việc lên ý tưởng trên giấy hay bảo vệ đề án trên sân khấu, mà phải chứng minh được tính khả thi và đo lường hiệu quả thực tế.

Nhà báo Phan Lạc Long, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Giải trí (Đài Truyền hình Việt Nam), nhấn mạnh điểm nhấn của mùa giải năm nay gói gọn trong tinh thần "Gen Z giải việc thật". Theo ông, các đội thi phải trực tiếp đối diện với phản biện, xử lý tình huống phát sinh tại hiện trường và chứng minh giá trị tạo ra từ chính dự án đang triển khai.

Mùa giải 2026 quy tụ nhiều chuyên gia từ các lĩnh vực giáo dục, kinh doanh và xã hội. Trong đó, nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Đại sứ Việt Nam tại EU và Bỉ, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP HCM sẽ tham gia với vai trò cố vấn chuyên môn, giúp sinh viên rèn luyện tư duy phản biện và tầm nhìn vĩ mô.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh nhận định, trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng và đứng trước bài toán phát triển cất cánh, thế hệ trẻ giữ vai trò then chốt. Nữ nhà ngoại giao cho rằng chương trình chính là "vườn ươm" cần thiết để khơi dậy hoài bão và trách nhiệm cộng đồng ở sinh viên. khi người trẻ biết đặt năng lực cá nhân vào bài toán chung của đất nước, các ý tưởng mới thực sự tạo ra giá trị bền vững.

Chương trình giúp các bạn sinh viên dễ dàng đưa những ý tưởng trên giấy trở thành hiện thực trong tương lai. Ảnh: BTC.

Hành trình của "Sinh viên Thế hệ mới 2026" được thiết kế qua 4 chặng: Lộ diện, Sân khấu hóa & Phản biện, Thực địa và Chung kết.

Chặng Lộ diện: Mở rộng cơ hội cho sinh viên toàn quốc đăng ký theo cá nhân hoặc nhóm. Sau các vòng bảo vệ ý tưởng trước Ban tổ chức, 8 đội thi chính thức (mỗi đội gồm 5 thành viên) sẽ được lựa chọn.

Chặng Sân khấu hóa & Phản biện: Các đội thể hiện dự án qua video, trình diễn và pitching. Bên cạnh sự đánh giá từ giám khảo, thí sinh phải trực tiếp trả lời chất vấn từ chính người dân và người thụ hưởng dự án.

Chặng Thực địa: Hai tập dành riêng cho hoạt động tại địa phương với thời lượng tăng đáng kể. Các đội thi phải xuống địa bàn khảo sát, kiểm chứng giả định và thử nghiệm giải pháp. Đáng chú ý, phản hồi của người dân tại chỗ sẽ là căn cứ chấm điểm trực tiếp.

Chặng Chung kết: 4 đội xuất sắc nhất sẽ tranh tài. Kết quả chung cuộc dựa trên cả quá trình phát triển dự án, năng lực vận hành thực tế và khả năng huy động nguồn lực để duy trì dự án sau chương trình.

Chương trình "Sinh viên Thế hệ mới 2026" chính thức phát sóng vào lúc 21h30 thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 17/10.