Sinh viên Thế hệ mới 2026: Gen Z không chỉ nghĩ ý tưởng mà còn 'giải việc thật'

Sau ba mùa, Sinh viên Thế hệ mới trở lại với một hành trình thực tế hơn: sinh viên không chỉ đưa ra ý tưởng mà phải trực tiếp khảo sát, làm việc với cộng đồng, thử nghiệm và điều chỉnh giải pháp. Với chủ đề “Quê Mình Có Việc, Gen Z Việt Có Cách”, mùa 4 đưa các dự án đến gần hơn với những vấn đề thật tại địa phương, đồng thời lần đầu mở rộng sân chơi Online tới sinh viên trên toàn quốc.

Các đội thi không chỉ đưa ra một ý tưởng hay, mà phải chứng minh ý tưởng đó có thể giải quyết một vấn đề thực tế. Từ đầu ra cho nông sản, phát triển làng nghề, phát huy giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường, cải thiện sinh kế đến những nhu cầu thiết thực của cộng đồng, mỗi dự án đều bắt đầu từ một câu chuyện có thật tại trường học, quê hương hoặc địa phương mà sinh viên quan tâm.

Ở "Sinh viên Thế hệ mới 2026", mỗi dự án đều bắt đầu từ một câu chuyện có thật.

“Quê mình có việc” là những vấn đề đang cần lời giải trong đời sống. “Gen Z Việt có cách” thể hiện tinh thần chủ động của người trẻ khi vận dụng kiến thức, công nghệ, tư duy mới và khả năng kết nối nguồn lực để tìm kiếm những cách tiếp cận phù hợp.

Nhà báo Phan Lạc Long, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam, chia sẻ “điểm nhấn của mùa giải năm nay có thể gói gọn trong tinh thần “Gen Z giải việc thật”. Sinh viên phải biết quan sát cuộc sống, lắng nghe cộng đồng, nhận diện đúng vấn đề và tìm ra giải pháp phù hợp. Các đội không chỉ trình bày ý tưởng trên sân khấu mà còn phải đối diện với phản biện, những tình huống phát sinh, trực tiếp triển khai giải pháp và chứng minh kết quả mình tạo ra.

Ở Vòng Lộ diện, cánh cửa tuyển quân được mở rộng để sinh viên trên toàn quốc có thể chủ động tham gia bằng chính ý tưởng hoặc dự án của mình, theo hình thức cá nhân hoặc nhóm. Các thí sinh trực tiếp trình bày và bảo vệ ý tưởng trước Ban Tổ chức và Ban Giám khảo. Qua quá trình tuyển chọn, 8 đội thi chính thức, mỗi đội gồm 5 sinh viên, bước vào hành trình của mùa giải.

Tại Sân khấu hóa & Phản biện, các đội giới thiệu dự án thông qua video, trình diễn, pitching và những màn phản biện trực tiếp. Không chỉ bảo vệ ý tưởng trước Ban Giám khảo và đối thủ, các đội còn tiếp nhận câu hỏi, góp ý từ người dân, người thụ hưởng và những người trực tiếp chịu tác động bởi vấn đề mà dự án hướng tới.

Các bạn trẻ tham gia khởi động "Sinh viên thế hệ mới 2026".

Điểm thay đổi rõ nét nhất của mùa 4 nằm ở Vòng Thực địa. Hai tập được dành riêng cho hành trình tại địa phương, với thời lượng thực địa tăng đáng kể so với mùa trước. Các đội phải gặp người thụ hưởng, khảo sát lại bối cảnh, kiểm chứng những giả định ban đầu, điều chỉnh giải pháp và thử nghiệm một phần dự án trong điều kiện thực tế.

Đặc biệt, phản hồi từ người dân và người thụ hưởng trở thành một trong những căn cứ đánh giá dự án. Qua đó, giải pháp của sinh viên không chỉ được nhìn nhận từ góc độ chuyên môn mà còn được kiểm chứng bởi chính cộng đồng mà dự án hướng tới phục vụ.

Tại Chung kết, bốn đội vượt qua Vòng Thực địa cùng nhìn lại toàn bộ hành trình phát triển dự án: từ vấn đề ban đầu, những phản biện đã gặp, cách điều chỉnh giải pháp, trải nghiệm thực địa đến những kết quả thử nghiệm và giá trị thực tế đã tạo ra.

Kết quả cuối cùng được đánh giá trên cả quá trình phát triển của dự án, thay vì chỉ dựa vào một phần thi tại đêm Chung kết. Các đội đồng thời phải chứng minh khả năng tiếp tục phát triển dự án và những nguồn lực cần thiết để đưa giải pháp đi xa hơn sau chương trình.

Trong vai trò Cố vấn chương trình, bà Tôn Nữ Thị Ninh đồng hành cùng sinh viên trong việc phát triển tư duy, rèn luyện kỹ năng phản biện và nhìn nhận vấn đề từ góc độ rộng hơn. Bà chia sẻ: “Việt Nam đang ở một thời điểm rất đáng chú ý, khi quá trình hội nhập với thế giới đã tương đối sâu rộng và trước mắt là bài toán về sự cất cánh, phát triển của đất nước. Trong bài toán lớn ấy, người trẻ, đặc biệt là sinh viên, giữ một vai trò rất quan trọng. Chìa khóa của tương lai nằm trong tay thế hệ trẻ, nhưng để những tiềm năng ấy thực sự được đánh thức và phát triển, các bạn cần có những ‘vườn ươm’ – những môi trường tạo cơ hội để thử sức, trải nghiệm, trưởng thành và gắn mình với những vấn đề của cộng đồng.”

Vì vậy, câu chuyện không chỉ là mỗi người trẻ sẽ thành công ra sao, mà rộng hơn là thế hệ trẻ hôm nay sẽ góp phần làm nên một Việt Nam như thế nào. Điều cần khơi dậy ở sinh viên chính là tầm nhìn, hoài bão, khát vọng và ý thức về vai trò của mình đối với cộng đồng. Khi người trẻ biết nhìn những vấn đề của cuộc sống xung quanh, biết đặt năng lực và khát vọng cá nhân trong bài toán chung của đất nước, thì những ý tưởng và hành động của họ mới có thể tạo ra những giá trị thực sự có ý nghĩa.”

Dẫn dắt chương trình là MC Khánh Vy và MC Sơn Lâm. Bên cạnh đó, giống như các mùa trước, đồng hành với các dự án của sinh viên viên sẽ có những gương mặt KOL, họ sẽ xuất hiện ở những chặng khác nhau, góp thêm góc nhìn, năng lượng và trực tiếp đồng hành cùng các đội thi trong hành trình thực địa.

Đồng hành cùng chương trình là MC Khánh Vy và MC Sơn Lâm.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của mùa 4 là Cuộc thi Online Sinh viên Thế hệ mới 2026, lần đầu được triển khai song song với phiên bản truyền hình.

Nếu trên VTV3, khán giả theo dõi hành trình của các đội được tuyển chọn từ lúc trình bày ý tưởng, trải qua phản biện đến khi trực tiếp triển khai dự án tại cộng đồng, thì trên Sinhvienthehemoi.com, sinh viên trên toàn quốc có thể trực tiếp tham gia bằng chính những vấn đề mình quan tâm và đề xuất cách giải quyết từ góc nhìn của thế hệ trẻ.

Cuộc thi Online nhận bài từ 24/10 đến 24/11/2026. Các dự án lần lượt trải qua quá trình tuyển chọn Top 100, Top 20 và vòng Pitching Online để lựa chọn Top 5 dự án nổi bật.

Bên cạnh cơ hội trải nghiệm, thử sức và phát triển dự án, Sinh viên Thế hệ mới 2026 dành tổng giá trị giải thưởng lên tới 350 triệu đồng cho các đội thi xuất sắc của phiên bản truyền hình. Đội Quán quân nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng giải thưởng trị giá 200 triệu đồng, gồm 100 triệu đồng tiền mặt và 100 triệu đồng sản phẩm. Hai đội Á quân nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng 50 triệu đồng/đội.