'Sinh viên thế hệ mới 2026': Đối đầu nghẹt thở, phân định thắng thua bằng 0,25 điểm

Mở màn vòng thi là cuộc đối đầu giữa Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải và Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Cuộc tranh tài giữa hai trường sẽ phát sóng lúc 21h30 thứ 7, ngày 31.10 trên kênh VTV3.

Phần sân khấu hóa của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Trước khi trở thành đối thủ của nhau, hai đội từng có chung mong muốn được lựa chọn đối phương để cùng tranh tài. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam từng ngỏ lời muốn đối đầu với Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải. Ngược lại, đội thi đến từ Hà Nội cũng mong muốn có cơ hội sát cánh cùng đội bạn ở vòng Chung kết.

Thế nhưng, điều cả hai không ngờ tới đã xảy ra. Họ phải trực tiếp đối đầu. Một trong hai đội sẽ phải dừng bước trước khi bước vào vòng Thực tế.

Ở vòng thi này, các đội trải qua hai thử thách là sân khấu hóa và phản biện dự án. Nếu sân khấu hóa là cơ hội để thể hiện ý tưởng, hàm lượng tri thức và tính khoa học của dự án thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, thì phản biện dự án đòi hỏi khả năng lập luận, ứng biến và bảo vệ quan điểm.

Với phần thi sân khấu hóa, mỗi đội có 3 phút trình bày dự án bằng hình thức nghệ thuật và tối đa 2 phút thuyết trình về lõi dự án, những thay đổi sau vòng Tuyển chọn cũng như lộ trình phát triển trong tương lai.

Ở phần phản biện dự án, mỗi đội có hai lượt tranh luận, luân phiên đảm nhận vai trò đội chủ nhà và đội khách. Điểm mới của năm nay là đội khách có 30 giây để tiếp tục chất vấn những luận điểm mà đội chủ nhà vừa đưa ra.

Sau đó, đội chủ nhà có tổng cộng 45 giây để chủ động lựa chọn thành viên trả lời và tổng kết bảo vệ dự án.

Đội thi Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải

Sau thời gian miệt mài tập luyện, hai đội mang đến những màn trình diễn được đầu tư công phu. Từ nhân vật, trang phục đến phụ kiện, các hoạt cảnh đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, góp phần truyền tải ý tưởng dự án một cách sinh động.

Phần thể hiện của hai đội nhận được sự đánh giá từ bộ ba giám khảo: TS Hà Ánh Phượng – Đại biểu Quốc hội khóa XV; GS.TS Nguyễn Khánh Diệu Hồng – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục và phát triển nhân lực; CEO Nguyễn Văn Thanh – Nhà sáng lập startup công nghệ xanh Aves, cựu Tổng Giám đốc Toàn cầu Green SM.

Theo dõi hai dự án đến từ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam và Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải, diễn viên Bảo Hân đặc biệt ấn tượng với những ý tưởng hướng tới cộng đồng của cả hai đội. Nữ diễn viên chia sẻ: “Các bạn đều rất nhiệt huyết, mỗi đội có một thế mạnh riêng khiến mình thực sự khó lựa chọn”.

Trong khi đó, BTV Sơn Lâm đặc biệt tò mò về cách các đội đưa một ý tưởng từ trên giấy lên sân khấu, đối diện với những câu hỏi khó và bảo vệ tính thuyết phục của dự án.

Ban Giám khảo theo dõi phần thi của các đội

Theo anh, đây mới là lúc khán giả nhìn thấy rõ nhất chất của Sinh viên thế hệ mới. Một ý tưởng hay chưa chắc đã trở thành một dự án tốt. Các đội cần chứng minh mình thực sự hiểu vấn đề, có giải pháp khả thi và đủ bản lĩnh để bảo vệ điều mình tin tưởng.

BTV Sơn Lâm cũng chờ đợi những màn đối đầu phản biện, khi các đội có thể phải trả lời những câu hỏi bất ngờ, hóc búa từ đối thủ. Đây là lúc tư duy và khả năng ứng biến của mỗi đội được thể hiện rõ nhất.

Với MC Khánh Vy, điều khiến cô hào hứng là cách mỗi đội biến ý tưởng thành những tiết mục sân khấu mang màu sắc riêng. Đặc biệt, cô ấn tượng với sự cổ vũ, tiếp sức từ đông đảo sinh viên cùng trường.

Bên cạnh 5 thành viên trực tiếp tham gia đội thi, nhiều bạn trẻ khác cũng sát cánh trên sân khấu qua những tiết mục hát, múa, cùng thể hiện tinh thần đoàn kết và niềm tự hào về màu cờ sắc áo của ngôi trường mình.

Trong suốt vòng thi sân khấu hóa – phản biện dự án, ba giám khảo đã đưa ra nhiều câu hỏi hóc búa, yêu cầu hai đội làm rõ những điểm mới và cải tiến của dự án so với vòng Tuyển chọn.

Tuy nhiên, những màn chất vấn gay cấn nhất lại đến từ chính các đội thi. Sinh viên hai trường đã nghiên cứu kỹ giải pháp của đối phương, đưa ra những câu hỏi trực diện, có tính thách thức, tạo nên những màn tranh luận sôi nổi trên sân khấu.

Sự ngang tài ngang sức khiến ban giám khảo gặp không ít khó khăn khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Một đội có phần nhỉnh hơn trong tranh luận nhưng những cải tiến của dự án chưa đạt kỳ vọng. Đội còn lại đã có bước tiến trong phát triển dự án nhưng câu hỏi và cách trả lời chưa thực sự sắc nét.

Kết quả, cuộc đối đầu khép lại với khoảng cách sít sao. Đội giành chiến thắng chỉ hơn đội phải dừng bước 0,25 điểm. Một con số cho thấy sự cạnh tranh quyết liệt và nỗ lực của cả hai đội trong từng phần thi.