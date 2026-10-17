Sinh viên thế hệ mới 2026: Bốn dự án vào Top 4 miền Bắc

Nhiều ý tưởng giải quyết vấn đề thực tiễn

Vòng tuyển sinh miền Bắc của Sinh viên thế hệ mới 2026 thu hút hàng trăm sinh viên đến từ nhiều trường đại học. Các đội mang đến những dự án hướng tới các vấn đề trong đời sống, từ nông nghiệp, bảo tồn ẩm thực địa phương đến kiểm soát phát thải và an toàn điện.

Đội thi TrườngĐại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Mỗi đội có 3 phút trình bày ý tưởng và 5 phút trả lời câu hỏi từ ban giám khảo. Để được lựa chọn, các dự án cần xác định rõ vấn đề, đưa ra giải pháp khả thi và cho thấy tác động thực tế.

Tại vòng thi, đội Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội giới thiệu dự án Trạm nghỉ công cộng thông minh; đội Học viện Báo chí và Tuyên truyền đề xuất nâng cao nhận thức về buôn bán người và di cư an toàn. Trong khi đó, đội Học viện Phụ nữ Việt Nam mang đến dự án Bún ngô, hướng tới tạo sinh kế để phụ nữ gắn bó với quê hương; đội Trường Đại học Lâm nghiệp giới thiệu RELEAF, với ý tưởng tận dụng lá cây đô thị để phát triển bộ rễ ven biển.

Đội thi TrườngĐại học Hàng hải.

Bên cạnh những ý tưởng đa dạng, các đội thi thể hiện sự tự tin khi trình bày và bảo vệ dự án trước ban giám khảo. GS.TS Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục và Phát triển Nhân lực, nhận xét: “Có nhiều dự án tiềm năng, tôi nghĩ rằng có thời gian và cơ hội các bạn sẽ phát triển được”.

Sau quá trình đánh giá, bốn đội được lựa chọn vào Top 4 miền Bắc gồm Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Hàng hải Việt Nam và Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

Đội thi TrườngĐại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội

Các dự án được lựa chọn tập trung vào những vấn đề cụ thể. AquaGuard AIoT của Đại học Công nghệ Giao thông vận tải phát triển trạm giám sát ao nuôi 24/7, hỗ trợ người nuôi thủy sản theo dõi chất lượng nước và việc cho tôm, cá ăn.

Dự án Nối vị của Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn hướng đến số hóa dữ liệu ẩm thực trên nền tảng Living Food Map, góp phần lưu giữ và giới thiệu các món ăn đặc trưng của địa phương.

Trong khi đó, SPEI community của Đại học Hàng hải Việt Nam tập trung vào kiểm kê phát thải tại cảng, giúp doanh nghiệp theo dõi và kiểm soát lượng phát thải. EcoSafePin của Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội phát triển mô-đun có khả năng tự phát hiện, ngắt nguồn và dập cháy bằng khí CO₂, hướng đến ứng dụng trên xe máy điện, ô tô điện và thiết bị điện gia dụng.

Đội thi Trường

Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Đề cao tính ứng dụng và trách nhiệm cộng đồng

Theo nội dung chương trình, điểm chung của bốn dự án vào Top 4 miền Bắc là hướng giải quyết các vấn đề thực tế, đồng thời chú trọng khả năng ứng dụng và phát triển trong tương lai. Các đội không chỉ trình bày ý tưởng mà còn phải chứng minh tính khả thi, mục tiêu và tác động mà dự án có thể tạo ra.

Ban giám khảo gồm Tiến sĩ Hà Ánh Phượng, đại biểu Quốc hội khóa XV; GS.TS Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục và Phát triển Nhân lực; và CEO Nguyễn Văn Thanh, nhà sáng lập startup công nghệ xanh Aves, cựu Tổng Giám đốc toàn cầu Green SM. Các giám khảo đánh giá, góp ý và cân nhắc lựa chọn những dự án nổi bật để bước tiếp vào vòng trong.

GS.TS Nguyễn Khánh Diệu Hồng

Tiến sĩ Hà Ánh Phượng

CEO Nguyễn Văn Thanh

Một điểm đáng chú ý của tập đầu tiên là sự xuất hiện của thí sinh 18 tuổi với dự án được ấp ủ từ những năm học trung học phổ thông. Câu chuyện về quá trình hình thành ý tưởng và vận động sinh viên cùng tham gia cho thấy vai trò của tinh thần chủ động, khả năng kết nối và sự kiên trì trong việc phát triển một dự án cộng đồng.

Cố vấn chương trình Tôn Nữ Thị Ninh nhấn mạnh vai trò của tư duy độc lập và trách nhiệm xã hội đối với người trẻ. Bà chia sẻ: “Sân chơi Sinh viên thế hệ mới 2026 tạo cơ hội cho tuổi trẻ Việt Nam khẳng định cái tôi rõ nét hơn, đứng trên đôi chân của mình, tư duy bằng bộ óc của mình, luôn luôn phải nhớ giữ trái tim nóng và tầm nhìn đủ rộng”.

Bà Tôn Nữ Thị Ninh-Cố vấn chương trình.

Với chủ đề “Quê mình có việc, Gen Z Việt có cách”, Sinh viên thế hệ mới 2026 đặt trọng tâm vào những ý tưởng do sinh viên đề xuất nhằm giải quyết các vấn đề của cộng đồng. Tập đầu tiên, thuộc vòng tuyển sinh miền Bắc, phát sóng lúc 21h30 ngày 17/10/2026 trên VTV3.