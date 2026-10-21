Sinh viên Thanh lịch 2026 tìm ra chủ nhân hai danh hiệu cao nhất

Tối 20/10, vòng chung kết cuộc thi Sinh viên Thanh lịch 2026 diễn ra tại sân A2, Học viện Phụ nữ Việt Nam (68 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội). Sau các phần thi, ban tổ chức công bố những gương mặt giành các danh hiệu cao nhất của mùa giải.

Trần Thu Hằng, đại diện Học viện Phụ nữ Việt Nam, được trao danh hiệu Hoa khôi Sinh viên Thanh lịch 2026. Trong khi đó, Vũ Minh Tiến, sinh viên Trường Đại học Ngoại thương, giành ngôi Nam vương.

Trần Thu Hằng - sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam giành danh hiệu Hoa khôi Sinh viên Thanh lịch 2026. Danh hiệu Nam vương thuộc về Vũ Minh Tiến - sinh viên Trường Đại học Ngoại thương.

Ở các danh hiệu tiếp theo, Trịnh Thị Hương Trà, sinh viên Trường Đại học Thành Đô, đoạt danh hiệu Á khôi 1; Nguyễn Duy Tiến, sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, giành danh hiệu Á vương 1. Danh hiệu Á khôi 2 thuộc về Lưu Phương Dung, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Đinh Hải Nam, sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, giành danh hiệu Á vương 2.

6 thí sinh xuất sắc giành danh hiệu Hoa khôi sinh viên, Nam vương và Á khôi 1, 2; Á vương 1, 2.

Kết quả khép lại mùa giải năm nay với những gương mặt đại diện cho các cơ sở đào tạo khác nhau. Cuộc thi được Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức nhằm tạo môi trường giao lưu giữa sinh viên, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của người trẻ.

24 thí sinh tranh tài từ 19 trường

Theo ban tổ chức, cuộc thi Sinh viên Thanh lịch 2026 thu hút hơn 300 hồ sơ đăng ký từ 83 trường trên cả nước. Qua quá trình tuyển chọn, 24 thí sinh đến từ 19 trường cao đẳng, đại học và học viện góp mặt tại vòng chung kết.

Cuộc thi hướng tới việc tìm kiếm và tôn vinh những sinh viên có vẻ đẹp hài hòa giữa trí tuệ, tài năng, tâm hồn và ngoại hình. Đây cũng là sân chơi để người trẻ thể hiện bản sắc cá nhân, giao lưu với sinh viên ở những môi trường học tập khác nhau.

Đội cổ vũ của thí sinh Trần Hoài Giang, Trường Đại học Hùng Vương, tại chung kết Sinh viên Thanh lịch 2026.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Trần Quang Tiến, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, Trưởng ban tổ chức, cho biết chương trình tạo cơ hội để sinh viên các cơ sở đào tạo giao lưu, học hỏi và thể hiện tài năng, bản sắc cá nhân.

Một điểm đáng chú ý của cuộc thi là hệ thống giải thưởng được thiết kế riêng cho thí sinh nam và nữ, với hai danh hiệu cao nhất là Hoa khôi và Nam vương. Cơ cấu này tạo điều kiện để cả nam và nữ sinh cùng tham gia tranh tài, thể hiện thế mạnh và dấu ấn riêng.

Hoa khôi Trần Thu Hằng và Nam vương Vũ Minh Tiến đăng quang Sinh viên Thanh lịch 2026.

Bên cạnh các danh hiệu chính, cuộc thi còn có những giải thưởng phụ dành cho thí sinh được yêu thích, có phần chào hỏi ấn tượng, trình diễn trang phục thể thao và dạ hội nổi bật, thể hiện tài năng hoặc có màn trình diễn catwalk ấn tượng. Ban tổ chức cũng trao các giải thí sinh triển vọng.

Hướng tới vẻ đẹp thanh lịch của sinh viên

Sinh viên Thanh lịch được tổ chức lần đầu vào năm 2016. Sau 5 lần tổ chức, cuộc thi tiếp tục duy trì vai trò là sân chơi dành cho sinh viên, khuyến khích người trẻ thể hiện năng lực và xây dựng hình ảnh cá nhân.

Theo định hướng của ban tổ chức, vẻ đẹp thanh lịch không chỉ được nhìn nhận qua ngoại hình hay phong thái mà còn gắn với trí tuệ, nhân cách và những đóng góp cho cộng đồng. Vì vậy, cuộc thi hướng tới việc tôn vinh những giá trị toàn diện, thay vì chỉ tập trung vào diện mạo bên ngoài.

Phần thi trang phục dạ hội của thí sinh thu hút mọi ánh nhìn của khán giả.

Trong bối cảnh công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế phát triển, ban tổ chức kỳ vọng sinh viên tiếp tục học hỏi, sáng tạo, làm chủ tri thức, đồng thời giữ gìn lòng nhân ái, sự tử tế và tinh thần trách nhiệm.

Thông qua sân chơi này, sinh viên có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi và thể hiện bản thân trước đông đảo khán giả. Các danh hiệu được trao tại đêm chung kết là kết quả của mùa giải năm nay, đồng thời tiếp tục lan tỏa thông điệp về sự tự tin, tài năng và bản sắc của người trẻ.