Sinh viên Thái Nguyên tranh tài tại Cuộc thi Tiếng Anh Star Awards 2026

Các đại biểu và thí sinh tham dự Cuộc thi.

Đại học Thái Nguyên là đơn vị trưởng cụm 5 trong khuôn khổ Cuộc thi toàn quốc gồm 6 cụm. Sau khi vượt qua các vòng loại trực tuyến, những thí sinh xuất sắc nhất đã được chọn để thành lập 6 đội thi, mỗi đội gồm 3 thành viên tranh tài tại vòng chung kết cụm.

Các đội trải qua 2 phần thi: Khởi động nhanh (Warm-up); trình bày ý tưởng khởi nghiệp và phản biện (Core Pitch). Tại phần thi này, mỗi đội có tối đa 7 phút trình bày ý tưởng bằng tiếng Anh và 5 phút trả lời câu hỏi, phản biện trước Hội đồng Ban Giám khảo.

Các đội thi trình bày ý tưởng khởi nghiệp bằng tiếng Anh và trả lời câu hỏi phản biện từ Ban Giám khảo.

Tại vòng chung kết cụm, Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các đội thi. Đội giành giải Nhất sẽ đại diện cụm tham dự vòng chung kết toàn quốc, dự kiến diễn ra trong hai ngày 12 và 13/12/2026 tại Đại học Đà Nẵng.

Thông qua Cuộc thi, sinh viên có cơ hội rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Anh, nâng cao khả năng giao tiếp, thuyết trình, phản biện và làm việc nhóm. Đồng thời, việc gắn ngoại ngữ với chủ đề khởi nghiệp góp phần khuyến khích tư duy đổi mới sáng tạo, giúp sinh viên vận dụng kiến thức vào thực tiễn, chủ động chuẩn bị hành trang hội nhập và phát triển nghề nghiệp trong tương lai.