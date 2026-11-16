Sinh viên tập bảo vệ ý tưởng kinh doanh, học cách huy động vốn

Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU) tổ chức vòng chung kết cuộc thi “Kinh tế trưởng tương lai 2026” với chủ đề “Khát vọng Việt Nam - Vươn tầm thế giới”.

8 đội thi vượt qua vòng sơ loại có sinh viên đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Nguyễn Trãi, Trường Đại học Kiến trúc, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Phenikaa và Trường Đại học Đại Nam.

Tại cuộc thi, các chuyên gia, doanh nhân và đại diện ngân hàng không chỉ đặt câu hỏi về tính khả thi của từng đề án mà còn gợi mở cách tiếp cận thực tế đối với hoạt động kinh doanh.

Theo ông Đặng Duy Trung Hiếu - Chủ tịch HĐQT VNXpressTour, Chủ tịch Câu lạc bộ CEO Trẻ khóa VI - người trẻ có thể tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích thông tin, tìm kiếm phương án giải quyết vấn đề. Nhưng điều quan trọng là phải bắt tay thử nghiệm ở quy mô phù hợp, lắng nghe phản hồi của khách hàng và liên tục cải tiến sản phẩm.

Trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU) vừa tổ chức vòng chung kết cuộc thi “Kinh tế trưởng tương lai 2026” với chủ đề “Khát vọng Việt Nam - Vươn tầm thế giới”.

Một ý tưởng có thể hướng tới hàng nghìn khách hàng, nhưng bước đi đầu tiên thường bắt đầu từ việc tìm hiểu vì sao những người đầu tiên lựa chọn sản phẩm và điều gì khiến họ quay trở lại. Những phản hồi thực tế sẽ giúp doanh nghiệp xác định điểm mạnh cần phát huy, hạn chế cần khắc phục và thời điểm phù hợp để mở rộng đầu tư.

Từ góc nhìn của đơn vị cấp vốn, Thạc sĩ Vũ Duy Hưởng, Giám đốc PGBank Chi nhánh Thái Nguyên, cho rằng doanh nghiệp có thể bắt đầu bằng nguồn vốn tự có hoặc sự hỗ trợ từ gia đình. Khi hoạt động kinh doanh phát triển, tín dụng ngân hàng và thị trường chứng khoán là những kênh huy động vốn có thể cân nhắc tùy theo nhu cầu và từng giai đoạn.

Tuy nhiên, để nhận được sự tin tưởng của các tổ chức tài chính, doanh nghiệp cần chứng minh năng lực kinh doanh, bảo đảm tính minh bạch trong thanh toán và thực hiện tốt những cam kết đã đưa ra.

TS. Trần Văn Thế, Chủ tịch Indel Corp, nguyên Phó Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả, nhấn mạnh thị trường càng khó khăn càng đòi hỏi doanh nhân có khát vọng, bản lĩnh và sự kiên trì.

TS. Trần Văn Thế, Chủ tịch Indel Corp.

Ông khuyến khích sinh viên chủ động học hỏi kinh nghiệm từ những nhà lãnh đạo giỏi, đồng thời rèn luyện đạo đức kinh doanh, tư duy quản trị và năng lực lãnh đạo trước khi bước vào hành trình khởi nghiệp.

Theo ông, một ý tưởng kinh doanh chỉ thực sự có ý nghĩa khi giải quyết được những vấn đề mà xã hội đang cần. Vì vậy, bên cạnh mục tiêu phát triển doanh nghiệp, người trẻ cần xác định rõ giá trị mà sản phẩm, dịch vụ của mình có thể mang lại cho cộng đồng.

Sau các phần trình bày và phản biện, đội Goal Team, lớp K26 Tài chính - Ngân hàng NTU, giành giải Nhất. Hai đội Tuyệt sắc nhân gian và Cá mập, cùng thuộc khóa K26, đồng giải Nhì. Cuộc thi cũng trao hai giải Ba và ba giải Triển vọng.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động tranh tài, vòng chung kết còn mở ra cơ hội để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế.

Cụ thể, ông Đặng Duy Trung Hiếu dành cơ hội tuyển dụng 2 sinh viên vào Ban Trợ lý Câu lạc bộ CEO Trẻ và làm việc tại doanh nghiệp. TS. Trần Văn Thế cũng giới thiệu cơ hội tham gia vị trí trợ lý tập sự Hội đồng Quản trị Indel Corp.

Thạc sĩ Vũ Duy Hưởng, Giám đốc PGBank Chi nhánh Thái Nguyên.

Đây là dịp để sinh viên quan sát cách một quyết định kinh doanh được chuẩn bị, triển khai và đánh giá; đồng thời hiểu rõ hơn vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân trong hoạt động của doanh nghiệp.