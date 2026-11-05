Sinh viên sư phạm phải đáp ứng những chuẩn đầu ra nào để trở thành giáo viên?

Yêu cầu về tuyển sinh, chuẩn đầu vào, đào tạo

Ngày 4.11.2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3198/QĐ-BGDĐT về Chuẩn chương trình đào tạo nhóm ngành Đào tạo giáo viên trình độ đại học. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đó, chuẩn chương trình đào tạo giáo viên được xây dựng nhằm xác định những yêu cầu cốt lõi, tối thiểu và mang tính đặc thù, áp dụng chung đối với các chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học thuộc lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, tương ứng Bậc 6 trong Khung trình độ quốc gia Việt Nam.

Ảnh minh hoạ: AI

Theo chuẩn chương trình mới, việc tuyển sinh ngành đào tạo giáo viên phải bảo đảm thí sinh đáp ứng các tiêu chí về kiến thức nền tảng gắn với những môn học ở cấp THPT, đồng thời có năng lực tư duy, phân tích, đánh giá, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

Bên cạnh kiến thức, năng lực học tập, thí sinh còn được đánh giá sự phù hợp về yếu tố tâm lý sư phạm và yêu cầu nghề nghiệp thông qua các hình thức công bằng, công khai, có căn cứ khoa học.

Đối với các ngành đào tạo đặc thù như Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Sư phạm Nghệ thuật và Giáo dục Thể chất, thí sinh phải đạt yêu cầu về kết quả thi năng khiếu trong năm tuyển sinh.

Về khối lượng học tập, chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học phải có tối thiểu 125 tín chỉ, chưa bao gồm các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh. Thời gian đào tạo tiêu chuẩn là 4 năm.

Sinh viên tốt nghiệp phải đáp ứng chuẩn đầu ra về phẩm chất, năng lực chung, năng lực sư phạm và năng lực chuyên môn tương thích với Bậc 6 Khung trình độ quốc gia Việt Nam, đồng thời đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

Đối với năng lực ngoại ngữ, sinh viên các ngành sư phạm nói chung phải đạt trình độ tối thiểu Bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam.

Riêng sinh viên ngành Sư phạm Ngoại ngữ phải đạt trình độ Ngoại ngữ 1 tối thiểu Bậc 5 và Ngoại ngữ 2 tối thiểu Bậc 3. Đồng thời, chương trình đào tạo phải bảo đảm ít nhất 3% khối lượng học tập thực hành tiếng được thực hiện với giảng viên hoặc chuyên gia bản ngữ.

Năng lực ứng dụng AI trong dạy học, tăng cường thực tập

Một trong những yêu cầu đáng chú ý của chuẩn chương trình mới là năng lực số và khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động giáo dục.

Theo đó, sinh viên phải đạt mức năng lực số được quy định trong chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo, trên cơ sở tham chiếu Khung năng lực số cho người học.

Đồng thời, sinh viên được trang bị năng lực lựa chọn và ứng dụng AI, bao gồm AI tạo sinh, đúng mục đích sư phạm; biết kiểm chứng kết quả do AI tạo ra khi xây dựng học liệu, tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá.

Việc ứng dụng AI phải tuân thủ các nguyên tắc về đạo đức, an toàn và bảo vệ dữ liệu.

Đối với sinh viên các ngành Sư phạm Toán học, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ và Khoa học tự nhiên, chuẩn đầu ra còn yêu cầu năng lực tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM/STEAM).

Chuẩn chương trình mới quy định sinh viên phải tích lũy ít nhất 30 tín chỉ thuộc thành phần nghiệp vụ sư phạm. Trong đó, tối thiểu 12 tín chỉ dành cho rèn luyện nghiệp vụ, thực hành và thực tập sư phạm, được tổ chức thường xuyên trong suốt khóa học.

Sinh viên phải hoàn thành tối thiểu 8 tín chỉ thực hành, thực tập trực tiếp tại các cơ sở thực hành như trường mầm non, trường phổ thông; đồng thời thu thập đầy đủ hồ sơ minh chứng làm căn cứ đánh giá kết quả.

Quá trình rèn luyện nghiệp vụ sư phạm được tổ chức theo lộ trình liên tục, từ trải nghiệm môi trường giáo dục, rèn luyện dạy học vi mô trong lớp học và môi trường số đến thực tập từng phần và thực tập toàn diện.

Chuẩn chương trình đào tạo nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học quy định các yêu cầu chung về mục tiêu, chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra, khối lượng học tập, cấu trúc và nội dung chương trình; phương pháp giảng dạy, đánh giá kết quả học tập; thực hành, thực tập sư phạm; đội ngũ giảng viên, nhân lực hỗ trợ; cơ sở vật chất, công nghệ, học liệu và công tác cải tiến chất lượng.

Việc ban hành chuẩn chương trình nhằm phát huy năng lực của các cơ sở đào tạo giáo viên, bảo đảm tính thống nhất trong đa dạng, tính liên thông và hội nhập quốc tế của các chương trình đào tạo giáo viên trình độ đại học tại Việt Nam.

Qua đó, Bộ GD&ĐT hướng tới từng bước xóa bỏ sự chênh lệch về chất lượng giữa các cơ sở đào tạo sư phạm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.