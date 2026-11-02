Sinh viên sư phạm nhận hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng có được tính là người phụ thuộc không?

Hỏi:

Con tôi đang học đại học sư phạm và được Nhà nước hỗ trợ chi phí sinh hoạt hằng tháng theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP. Tôi xin hỏi: Khoản tiền hỗ trợ chi phí sinh hoạt hằng tháng theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP có được xác định là thu nhập của người phụ thuộc để xét điều kiện giảm trừ gia cảnh hay không? Nếu khoản hỗ trợ này là 3.630.000 đồng/tháng, vượt mức thu nhập bình quân tháng theo quy định áp dụng năm 2026, thì tôi có được đăng ký con là người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân không?

Trả lời:

Thuế cơ sở 14 TP Hà Nội hướng dẫn như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 47 Nghị định 253/2026/NĐ-CP quy định về điều kiện giảm trừ gia cảnh đối với con như sau:

“Điều 47. Giảm trừ gia cảnh...2. Đối tượng và căn cứ xác định người phụ thuộc mà người nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng như sau:

a) Con (bao gồm con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật, con riêng của vợ, con riêng của chồng) dưới 18 tuổi;

b) Con (bao gồm con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật, con riêng của vợ, con riêng của chồng) từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật hoặc không có khả năng lao động;

c) Con (bao gồm con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật, con riêng của vợ, con riêng của chồng) đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12), không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá mức thu nhập quy định do Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định;”

Căn cứ Điều 3 Thông tư 87/2026/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 253/2026/NĐ-CP của Chính phủ:

“Điều 3. Mức thu nhập làm căn cứ xác định người phụ thuộc mà người nộp thuế được áp dụng giảm trừ gia cảnh

1. Mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập của người phụ thuộc quy định tại điểm b khoản 4 Điều 10 của Luật Thuế thu nhập cá nhân và điểm c khoản 2, điểm a và điểm b khoản 3 Điều 47 của Nghị định số 253/2026/NĐ-CP không vượt quá 03 triệu đồng.

2. Người nộp thuế chịu trách nhiệm về việc xác định người phụ thuộc không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá mức quy định tại khoản 1 Điều này và có trách nhiệm kê khai đúng, trung thực thu nhập của người phụ thuộc. Trường hợp trong quá trình thực hiện, cơ quan thuế phát hiện kê khai không đúng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp người phụ thuộc là con từ 18 tuổi trở lên đang học đại học không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm không vượt quá 03 triệu đồng thuộc đối tượng được đăng ký giảm trừ gia cảnh.

Đề nghị người nộp thuế căn cứ tình hình thực tế, đối chiếu với các quy định của pháp luật được trích dẫn nêu trên để thực hiện đúng theo quy định.