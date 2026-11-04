Sinh viên Sư phạm ngoại ngữ phải biết ít nhất 2 thứ tiếng

Sinh viên ngành Sư phạm tiếng nước ngoài phải đạt tối thiểu bậc 5 đối với ngoại ngữ chính. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Yêu cầu trên thuộc chuẩn chương trình đào tạo trình độ đại học nhóm ngành giáo viên, Bộ GD&ĐT vừa ban hành.

Cụ thể, thời gian đào tạo chuẩn 4 năm, với ít nhất 125 tín chỉ, chưa bao gồm các học phần giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng - an ninh. Thành phần nghiệp vụ sư phạm có ít nhất 30 tín chỉ, trong đó ít nhất 12 tín chỉ dành cho rèn luyện nghiệp vụ, thực hành và thực tập sư phạm. Trong 12 tín chỉ tối thiểu này, ít nhất 8 tín chỉ dành cho thực hành, thực tập tại các cơ sở thực hành, thực tập.

Bộ cũng quy định cụ thể năng lực sinh viên sư phạm cần đạt khi tốt nghiệp, bao gồm phẩm chất, năng lực chung, năng lực sư phạm và năng lực chuyên môn.

Về ngoại ngữ, sinh viên sư phạm khi tốt nghiệp phải đạt tối thiểu bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, trừ trường hợp chương trình có yêu cầu cao hơn.

Riêng sinh viên ngành Sư phạm tiếng nước ngoài, sinh viên tốt nghiệp phải đạt tối thiểu bậc 5 đối với ngoại ngữ chính (ngoại ngữ 1). Bên cạnh ngoại ngữ 1, chương trình đào tạo cần có các học phần ngoại ngữ phụ (ngoại ngữ 2). Sinh viên phải đạt năng lực ngoại ngữ 2 tối thiểu ở bậc 3.

Ngoài ra, chương trình đào tạo ngành Sư phạm tiếng nước ngoài cần có ít nhất 3% khối lượng học tập, thực hành tiếng với chuyên gia, giảng viên, giáo viên là người bản ngữ.

Giảng viên trực tiếp giảng dạy thành phần cơ sở ngành, chuyên ngành của ngành sư phạm ngoại ngữ phải có năng lực ngoại ngữ 1 tối thiểu ở bậc 5. Các trường đào tạo giáo viên cần có phòng thực hành tiếng bao gồm thiết bị, phần mềm và học liệu phù hợp, đáp ứng yêu cầu rèn luyện kỹ năng thực hành tiếng cho giáo viên dạy tiếng nước ngoài.

Không riêng ngành Sư phạm tiếng nước ngoài, với những ngành khác, chuẩn đầu ra đòi hỏi cử nhân sư phạm phải có những năng lực nghề nghiệp sát với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Cụ thể, sinh viên các ngành Sư phạm Toán học, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Khoa học tự nhiên khi tốt nghiệp phải có năng lực tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong giáo dục phổ thông.

Sinh viên ở 12 môn học ở bậc THCS và THPT phải được trang bị kỹ năng xây dựng, tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh phổ thông. Quy định tương tự về tổ chức hoạt động trải nghiệm cũng được áp dụng với nhóm ngành giáo dục mầm non, tiểu học và giáo dục đặc biệt.

Nội dung ứng dụng AI, bao gồm AI tạo sinh, phải được tích hợp xuyên suốt chương trình và gắn với thực hành sư phạm số. Sinh viên được rèn luyện cách lựa chọn, sử dụng và kiểm chứng kết quả do AI tạo ra khi xây dựng học liệu, tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá...

Ngoài ra, chuẩn chương trình đào tạo cũng quy định cụ thể khối lượng giảng dạy trực tiếp của giảng viên có trình độ tiến sĩ. Cụ thể, giảng viên toàn thời gian có trình độ tiến sĩ phải trực tiếp giảng dạy ít nhất 60% tổng khối lượng học tập thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành và kiến thức chuyên sâu.

Đối với thành phần nghiệp vụ sư phạm, ít nhất 50% số giảng viên trực tiếp giảng dạy phải có trình độ tiến sĩ và chuyên môn phù hợp với học phần được phân công.