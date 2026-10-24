Sinh viên sáng tạo giải pháp chiếu sáng thông minh

Mô hình chiếu sáng cho tòa nhà Trường Đại học Công nghệ TPHCM do sinh viên thiết kế tham dự cuộc thi. Ảnh: BTC.

Tối 23/10, Trường Kỹ thuật, Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) tổ chức vòng chung kết Cuộc thi thiết kế led ứng dụng - Smartlight Challenge: Thử thách ánh sáng thông minh.

Đây là sân chơi học thuật giúp sinh viên tiếp cận kiến thức thực tiễn về thiết kế và ứng dụng công nghệ led trong đời sống. Cuộc thi còn giúp sinh viên phát huy tư duy sáng tạo, vận dụng kiến thức chuyên ngành vào thực hành, khám phá những giải pháp chiếu sáng thông minh và từng bước làm chủ công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật hiện đại.

Các mô hình chiếu sáng thông minh của sinh viên tham dự cuộc thi.

Cuộc thi năm nay thu hút hơn 60 đội thi là sinh viên các ngành điện - điện tử, tự động hóa, cơ khí, cơ điện tử, công nghệ ô tô, máy tính… với tổng số thành viên hơn 200 em.

Đại diện Ban tổ chức, PGS.TS Nguyễn Hùng, Trưởng Khoa Điện - Điện tử, Trường Kỹ thuật HUTECH chia sẻ, đây là sân chơi học thuật hữu ích cho sinh viên yêu thích lĩnh vực điện tử, điện tử - viễn thông, kỹ thuật điện…

“Trải nghiệm cuộc thi sẽ mang đến cho các bạn sinh viên những kiến thức bổ ích, cơ hội cọ xát thực tế, giao lưu học hỏi và thử sức với những ý tưởng thiết kế led sáng tạo. Qua đó, góp phần khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, tinh thần đổi mới và khả năng ứng dụng kiến thức kỹ thuật vào thực tiễn của sinh viên”, PGS.TS Nguyễn Hùng nói.

Các mô hình chiếu sáng ấn tượng do sinh viên tự thực hiện.

Sinh viên điều khiển hệ thống chiếu sáng mô hình bằng điện thoại thông minh.

Ban tổ chức trao giải cho các dự án chiến thắng.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao 5 giải Khuyến khích, 3 giải Ba, 2 giải Nhì và một giải Nhất cho các nhóm sinh viên xuất sắc. Bên cạnh đó, các đội thi còn được trao các giải Sáng tạo, giải Ấn tượng.