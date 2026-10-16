Sinh viên quốc tế và những trải nghiệm làm nên một học kỳ đáng nhớ

Các sinh viên Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) và sinh viên quốc tế.

Mở rộng góc nhìn từ giảng đường quốc tế

Năm 2026, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) đón 148 sinh viên quốc tế đến từ Pháp, Ý, Đức, Phần Lan, Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và Lào tham gia các chương trình học tập dài hạn, trao đổi ngắn hạn, giao lưu văn hóa. Những chương trình này không chỉ mở rộng cơ hội học tập trong môi trường đa văn hóa mà còn giúp sinh viên phát triển tư duy hội nhập.

Trong số đó, Paloma Didier, Claire Teppaz và Ange Bellaigue, 3 sinh viên Đại học Côte d’Azur (Pháp), lựa chọn Việt Nam để khám phá văn hóa và tích lũy kinh nghiệm quốc tế.

3 lưu học sinh đến từ Pháp đã có những trải nghiệm tại Trường Đại học Kinh tế (từ trái sang: Claire Teppaz, Ange Bellaigue, Paloma Didier).

Với Paloma Didier, em muốn khám phá một nền văn hóa mới và thử thách bản thân. Còn Claire Teppaz lựa chọn trường bởi sự đa dạng của các học phần, chất lượng đào tạo và sự quan tâm dành cho sinh viên quốc tế. Trong khi đó, Ange Bellaigue cân nhắc giữa Kuala Lumpur (Malaysia) và Đà Nẵng trước khi quyết định đến Việt Nam nhờ những phản hồi tích cực từ các sinh viên Pháp từng học tại trường.

Môi trường học thuật tại đây giúp 3 sinh viên tiếp cận những phương pháp giảng dạy khác với trải nghiệm ở Pháp.

Claire Teppaz ấn tượng với cách sinh viên Việt Nam đưa câu đố tương tác, trò chơi đồng đội vào bài thuyết trình...

Ange Bellaigue nhận thấy các buổi học kéo dài khoảng hai tiếng rưỡi, nhiều hơn so với một tiếng rưỡi ở Pháp, nhưng có nhiều giờ nghỉ hơn và nội dung được giảng giải chậm, giúp sinh viên có thêm thời gian tiếp thu kiến thức.

Các sinh viên có những trải nghiệm đáng nhớ tại Việt Nam.

Sự tương tác giữa giảng viên và người học tại Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) cũng để lại dấu ấn. Ange Bellaigue đánh giá cao việc thầy cô quan tâm đến khả năng tiếp thu, khuyến khích sinh viên xây dựng bài. Còn Claire Teppaz ghi nhận sự tận tình trong giải thích nội dung, hướng dẫn bài tập và hỗ trợ sinh viên quốc tế.

Việc học hoàn toàn bằng tiếng Anh ban đầu khiến Ange Bellaigue lo lắng về khả năng nghe hiểu, nhất là khi làm quen với cách phát âm của người Việt. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của giảng viên, sau khoảng hai tuần, cậu tự tin hơn rõ rệt trong giao tiếp.

Thông qua các hoạt động, sinh viên có sự gắn kết với nhau.

Claire Teppaz cũng phải làm quen với hệ thống học tập, thi cử mới, từ nền tảng E-study đến phần mềm Safe Exam Browser và quy trình lựa chọn học phần. Sự hỗ trợ của điều phối viên cùng giảng viên, trong đó có việc lập nhóm WhatsApp để giải thích yêu cầu bài tập sau giờ học, giúp cô từng bước hòa nhập.

Từ kết nối bạn bè đến hành trình trưởng thành

Không chỉ trên giảng đường, sự thân thiện của sinh viên Việt Nam còn giúp sinh viên quốc tế hiểu hơn về văn hóa và cuộc sống tại Đà Nẵng.

Thông qua các hoạt động nhóm, sinh viên quốc tế có cơ hội trao đổi kiến thức, chia sẻ góc nhìn và tìm hiểu văn hóa. Bạn bè Việt Nam còn giới thiệu các quán ăn địa phương, giúp các bạn khám phá Đà Nẵng và thích nghi với sinh hoạt hằng ngày.

Từ trái qua phải, Claire Teppaz, Paloma Didier và Ange Bellaigue trong lớp học tại Việt Nam.

Ange Bellaigue kể rằng, thời gian đầu, em từng phân vân giữa việc tự nấu ăn và ăn ngoài để tiết kiệm chi phí. Nhờ lời khuyên của bạn bè, em nhận ra ăn tại các quán địa phương đôi khi còn tiết kiệm hơn tự chuẩn bị bữa ăn.

Với Paloma Didier, những ngày đầu tại Việt Nam không tránh khỏi mệt mỏi khi phải thích nghi với môi trường, văn hóa và lối sống mới. Tuy nhiên, sự chào đón của giảng viên, sinh viên và những người xung quanh giúp em dần tìm được nhịp sống phù hợp.

Sau 3 tháng, cả 3 nhận thấy giá trị của chương trình trao đổi không chỉ nằm ở kiến thức trong lớp mà còn ở khả năng sử dụng tiếng Anh, sự chủ động trong cuộc sống và cơ hội kết nối với những người đến từ các nền văn hóa khác nhau.

Sau chương trình, Claire Teppaz dự định học thạc sĩ tại Pháp; Paloma Didier muốn lưu giữ những ký ức đẹp về một năm học tại Việt Nam. Ange Bellaigue cũng sẵn sàng giới thiệu Trường Đại học Kinh tế với sinh viên Pháp có nhu cầu học tập ở nước ngoài.

Các sinh viên giao lưu với nhau trong hoạt động ngoại khóa.

PGS.TS Đoàn Ngọc Phi Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) cho biết, chương trình trao đổi sinh viên quốc tế giúp người học tiếp cận môi trường đa văn hóa, mở rộng kiến thức, nâng cao năng lực ngoại ngữ và phát triển tư duy hội nhập. Từ đó, sinh viên quốc tế có cơ hội tìm hiểu văn hóa, con người Việt Nam; trong khi sinh viên nhà trường được giao lưu, chia sẻ kiến thức và tiếp cận những góc nhìn đa dạng từ bạn bè quốc tế.

“Việc mở rộng các chương trình trao đổi sinh viên cần gắn với nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường kết nối học thuật quốc tế và xây dựng môi trường giáo dục cởi mở, đa dạng, giàu tính hội nhập. Qua đó, trường tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các đối tác quốc tế, tạo thêm cơ hội học tập, trải nghiệm cho người học và nâng cao chất lượng đào tạo theo định hướng quốc tế hóa”, PGS.TS Đoàn Ngọc Phi Anh nhấn mạnh.