Sinh viên quốc tế thay đổi điểm đến: Seoul giữ vị trí số 1

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Trong nhiều năm, London, Paris hay các thành phố có những trường đại học danh tiếng thường nằm ở vị trí hàng đầu trong lựa chọn của sinh viên quốc tế. Tuy nhiên, thị trường du học đang chứng kiến một sự dịch chuyển đáng chú ý: uy tín giáo dục và triển vọng việc làm không còn là những tiêu chí duy nhất quyết định điểm đến.

Theo Financial Times, sinh viên ngày càng quan tâm đến chất lượng cuộc sống, chi phí sinh hoạt, phong cách sống và trải nghiệm văn hóa tại thành phố nơi họ học tập. Trong xu hướng đó, Seoul đang nổi lên như một điểm đến đáng chú ý.

Seoul đứng đầu bảng xếp hạng "QS Best Student Cities 2027" do QS (Quacquarelli Symonds), một tổ chức đánh giá giáo dục đại học toàn cầu của Anh, công bố

Từ văn hóa đại chúng đến trải nghiệm thành phố

Theo đó, Financial Times nhận định những tiêu chí lựa chọn thành phố du học đang thay đổi. Nếu trước đây sinh viên chủ yếu cân nhắc danh tiếng của trường đại học và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, thì hiện nay các yếu tố liên quan đến cuộc sống hàng ngày được đặt nặng hơn. Một thành phố không chỉ được lựa chọn vì có trường đại học tốt mà còn bởi khả năng mang lại trải nghiệm sống phù hợp với thế hệ sinh viên mới.

Seoul đang hưởng lợi rõ rệt từ sự thay đổi này.

Sự thay đổi này phần nào phản ánh sức lan tỏa của văn hóa Hàn Quốc trên toàn cầu. K-pop, phim truyền hình, điện ảnh và ẩm thực Hàn Quốc đã vượt ra khỏi thị trường nội địa, trở thành một phần của đời sống văn hóa tại nhiều quốc gia. Vì thế, với một bộ phận sinh viên, Seoul không chỉ là nơi để theo học mà còn là một trải nghiệm văn hóa.

Sự kết hợp giữa môi trường đô thị hiện đại, hệ thống giao thông công cộng, văn hóa đại chúng và đời sống thành thị đã tạo cho Seoul một sức hút khác với hình ảnh truyền thống của các điểm đến du học hàng đầu ở châu Âu hay Bắc Mỹ.

Chi phí sinh hoạt tạo thêm lợi thế

Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, số sinh viên nước ngoài cư trú tại nước này đạt 314.397 người vào tháng 2/2026, lần đầu vượt mốc 310.000, tăng 69% trong ba năm qua. Con số này cao hơn gấp đôi mức 153.361 người vào cuối năm 2020. Trong đó, số sinh viên theo học tại các trường đại học và cơ sở giáo dục đại học khác tăng 22,2% so với một năm trước.

Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh Seoul ngày càng được đánh giá cao trên các bảng xếp hạng quốc tế. Trong bảng xếp hạng Các thành phố tốt nhất dành cho sinh viên năm 2026, 2027 của công ty đánh giá giáo dục đại học toàn cầu QS, Seoul hai lần liên tiếp đứng ở vị trí số 1. Chi phí nhà ở là một trong những yếu tố giúp Seoul có lợi thế.

Theo Financial Times, trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng trở thành một vấn đề quan trọng đối với sinh viên quốc tế, chi phí rẻ hơn có thể tác động đáng kể đến quyết định lựa chọn điểm đến. Ngoài Seoul, Lisbon và Prague cũng đang nổi lên như những điểm đến mới của sinh viên quốc tế. Giá thuê nhà trung bình dành cho sinh viên ở đây thấp hơn các thành phố lớn ở Tây Âu, trong khi tiếng Anh được sử dụng khá phổ biến.

Thực tế này cho thấy cuộc cạnh tranh thu hút sinh viên quốc tế đang bước sang một giai đoạn mới. Một thành phố muốn trở thành điểm đến giáo dục không chỉ cần những trường đại học có thứ hạng cao, mà còn phải tạo được môi trường sống phù hợp, chi phí có thể chi trả và những trải nghiệm văn hóa đủ sức hấp dẫn. Từ London, Paris đến Seoul, bản đồ du học toàn cầu đang được mở rộng, với chất lượng cuộc sống ngày càng trở thành một tiêu chí quan trọng bên cạnh chất lượng giáo dục.