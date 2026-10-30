Sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc vượt 300 ngàn người, Việt Nam đứng đầu

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Việt Nam có 96.834 sinh viên, chiếm 31,5% tổng số sinh viên quốc tế; Trung Quốc đứng thứ 2 với gần 78,9 ngàn người, tương đương 25,7%, tiếp theo là Uzbekistan, Nepal và Mông Cổ. Trong tổng số sinh viên quốc tế, 223,2 ngàn người theo học các chương trình cấp bằng, chiếm 72,6%. Sinh viên châu Á chiếm 92,1%, trong đó 61,3% theo học các ngành khoa học xã hội và nhân văn, 18% chọn lĩnh vực kỹ thuật.

Số sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc tiếp tục tăng. Xu hướng này gắn với sức hút của văn hóa Hàn Quốc, đặc biệt là K-pop và phim truyền hình, nhu cầu du học và triển vọng việc làm tại các doanh nghiệp nước này. Trong bối cảnh dân số trong độ tuổi đi học suy giảm, nhiều trường đại học, nhất là tại các địa phương, đẩy mạnh tuyển sinh quốc tế. Tuy nhiên, sinh viên nước ngoài vẫn tập trung đáng kể tại khu vực thủ đô.

Sự gia tăng nhanh cũng đặt ra thách thức trong quản lý sinh viên và kiểm soát cư trú bất hợp pháp. Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, tính đến tháng 8-2026, nước này ghi nhận hơn 9,9 ngàn người cư trú bất hợp pháp thuộc diện thị thực du học đại học và hơn 21,7 ngàn người thuộc diện thị thực đào tạo ngôn ngữ. Hàn Quốc đang chú trọng công tác tuyển sinh, quản lý sinh viên quốc tế; đồng thời tạo điều kiện để nhóm này đóng góp cho hệ thống giáo dục và nền kinh tế.