(NB&CL) Có những giá trị đã đi cùng dân tộc qua hàng nghìn năm lịch sử, hiện diện trong tiếng nói của mẹ, nếp nhà của bà, trong ngày Tết, ngày giỗ, trong phong tục, tập quán và cách người Việt đối đãi với nhau. Những điều tưởng như bình dị ấy góp phần làm nên bản sắc Việt Nam, bồi đắp cốt cách và sức sống của cộng đồng dân tộc. Nhưng trong nhịp sống hiện đại, khi những đổi thay diễn ra từng ngày, đã đến lúc mỗi người cần tự hỏi, chúng ta đang gìn giữ những giá trị ấy như thế nào và sẽ trao truyền chúng cho thế hệ mai sau ra sao?