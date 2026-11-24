Sinh viên quốc tế say mê văn hóa Việt, mong chờ 'Muôn sắc Việt Nam'
Với nhiều bạn trẻ quốc tế, Việt Nam không chỉ có những danh lam thắng cảnh nên thơ, mà còn có một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Sống và học tập tại Việt Nam trong những ngày cả đất nước hướng về Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, nhiều sinh viên quốc tế càng thêm yêu, trân trọng và muốn gắn bó lâu dài với mảnh đất hình chữ S. Hòa chung bầu không khí lễ hội văn hóa năm nay, các bạn trẻ nước ngoài cũng đang rất háo hức, đón chờ sự bùng nổ của chương trình nghệ thuật đặc biệt
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/sinh-vien-quoc-te-say-me-van-hoa-viet-mong-cho-muon-sac-viet-nam-1767362.html