Dự án của đội S-AegisFortis, trong đó có Bùi Việt Hoàn, sinh viên lớp K15-KTYS (ĐH Phenikaa), giành giải Nhì tại Vòng Chung kết Cuộc thi Phát triển ứng dụng AIoT Developer InnoWorks 2026.

Hoàn cho biết, nhóm sử dụng mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) đa lớp để hỗ trợ người chỉ huy đưa ra quyết định cứu hộ với độ tin cậy cao. Sản phẩm hướng tới giải quyết một vấn đề trong công tác PCCC: Bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ tại những khu vực có điều kiện nguy hiểm.

Sinh viên phát triển AI hỗ trợ cứu hộ lính cứu hỏa.

“Bọn mình muốn lan tỏa thông điệp ‘người đi cứu người phải được cứu’, qua đó nâng cao nhận thức về việc bảo vệ an toàn cho lực lượng PCCC”, Hoàn nói.

Theo nam sinh, thành quả lớn nhất của nhóm sau cuộc thi là hiện thực hóa ý tưởng nghiên cứu khoa học liên ngành, chuyển từ lý thuyết sang thực nghiệm và xây dựng thành mô hình sản phẩm. Quá trình phát triển giúp các thành viên tích lũy kinh nghiệm xử lý sự cố kỹ thuật, phối hợp làm việc dưới áp lực và kiểm chứng tính khả thi của giải pháp.

Cuộc thi cũng là dịp để nhóm đánh giá độ ổn định của sản phẩm do các thành viên tự nghiên cứu, phát triển, đồng thời tiếp nhận góp ý từ hội đồng giám khảo.

Vòng Chung kết Cuộc thi Phát triển ứng dụng 'AIoT Developer InnoWorks 2026'.

Sau khi giành giải Nhì, S-AegisFortis dự kiến tiếp tục cải tiến phần cứng, tối ưu độ trễ và mở rộng phạm vi nghiên cứu. Nhóm hướng tới phát triển hệ thống giám sát đa đối tượng, tối ưu xử lý dữ liệu tại biên nhằm giảm sai số, hạn chế mất dữ liệu và hoàn thiện giao diện giám sát trung tâm. Mục tiêu dài hạn là tích hợp thêm các công nghệ để phát triển sản phẩm theo hướng thương mại hóa.

Dự án là một trong 10 sản phẩm lọt vào Vòng Chung kết InnoWorks 2026, diễn ra tại ĐH Phenikaa. Cuộc thi năm nay thu hút 85 dự án đến từ 32 cơ sở giáo dục đại học trên cả nước. Sau gần 6 tháng tuyển chọn, đào tạo và cố vấn chuyên môn, 10 đội xuất sắc nhất được lựa chọn tranh tài.

Các dự án tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp Internet vạn vật (IoT), hướng tới giải quyết những vấn đề trong sản xuất, đô thị, năng lượng và môi trường.

PGS. TS Nguyễn Phú Khánh – Phó Tổng Giám đốc ĐH Phenikaa phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đại diện lãnh đạo PGS. TS Nguyễn Phú Khánh – Phó Tổng Giám đốc ĐH Phenikaa cho rằng, giá trị của đổi mới sáng tạo không chỉ nằm ở công nghệ tiên tiến mà còn ở khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn, tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Theo đại diện nhà trường, việc đăng cai cuộc thi là cơ hội thúc đẩy kết nối giữa trường đại học, sinh viên, doanh nghiệp và chuyên gia. Những dự án có tiềm năng cần tiếp tục được nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện sau cuộc thi, thay vì dừng lại ở các mô hình trình diễn.

InnoWorks được tổ chức từ năm 2019, năm 2026 bước sang mùa thứ sáu. Cuộc thi có sự đồng hành tài trợ của Advantech Việt Nam và bảo trợ chuyên môn của Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, hướng tới tạo môi trường để sinh viên phát triển ý tưởng, tiếp cận công nghệ và kết nối với doanh nghiệp.