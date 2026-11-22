Sinh viên Duprat - Moncaut Nathan hiện đang học tại Trường Đại học Ngoại thương. Ảnh: Hồng Giang

Thích sự ấm áp và lòng hiếu khách của người Việt

Bạn Duprat - Moncaut Nathan (Pháp) mới chỉ đến Việt Nam trong 3 tháng nhưng đã chót đắm say văn hóa Việt Nam, đặc biệt thích khám phá Thủ đô Hà Nội.

“Điều khiến tôi ấn tượng nhất về văn hóa Việt Nam chính là sự ấm áp và lòng hiếu khách của người dân. Tất cả những người tôi từng gặp đều rất thân thiện và cởi mở. Tôi cũng rất ngưỡng mộ cách người Việt coi trọng gia đình, tôn trọng truyền thống và duy trì sự gắn kết với cộng đồng. Thật thú vị khi thấy những giá trị truyền thống vẫn giữ vai trò quan trọng trong đời sống hiện đại”, Duprat - Moncaut Nathan chia sẻ.

Học tập tại Trường Đại học Ngoại thương, Duprat - Moncaut Nathan đã có cơ hội tham gia nhiều hoạt động về văn hóa, được trải nghiệm ẩm thực, âm nhạc và những phong tục truyền thống của Việt Nam. Một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất đối với anh là được tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa cùng sinh viên Việt Nam và quốc tế. Theo Duprat - Moncaut Nathan, đây là một hoạt động hữu ích để tìm hiểu về truyền thống văn hóa Việt Nam, đồng thời kết bạn mới và chia sẻ văn hóa của đất nước Pháp.

Sống tại Việt Nam trong dịp cả đất nước hướng về Ngày văn hóa Việt Nam 24-11, Duprat - Moncaut Nathan cho rằng, Ngày Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng vì ngày này nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc gìn giữ và tôn vinh di sản văn hóa dân tộc. Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế tìm hiểu nhiều hơn về truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa Việt.

Còn với Sandmaier Luke Louis (Canada), anh đặc biệt thích được trải nghiệm văn hóa địa phương và gặp gỡ người Việt Nam. Điều khiến anh ấn tượng nhất chính là sự đa dạng trong văn hóa Việt Nam.

“Việt Nam có rất nhiều truyền thống, món ăn, lễ hội và loại hình nghệ thuật khác nhau giữa các vùng miền. Tôi cũng rất yêu thích lối sống của người Việt, đặc biệt là cách mọi người coi trọng những buổi sum họp gia đình, tinh thần cộng đồng và việc quây quần bên những bữa ăn. Chính những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống hằng ngày đã giúp tôi hiểu về văn hóa Việt Nam nhiều hơn những gì học qua sách vở”, Sandmaier Luke Louis chia sẻ.

Sinh viên Sandmaier Luke Louis đến từ Canada. Ảnh: Hồng Giang

Sandmaier Luke Louis cũng từng tham gia một số hoạt động văn hóa tại Việt Nam. Được khám phá những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam, thưởng thức các món ăn địa phương và giao lưu với sinh viên Việt Nam giúp Sandmaier Luke Louis nhận ra, giao lưu văn hóa không chỉ là tìm hiểu về những nền văn hóa khác mà còn xây dựng tình bạn và sự thấu hiểu lẫn nhau.

Được bạn bè giới thiệu về Ngày Văn hóa Việt Nam nên Sandmaier Luke Louis đã dành nhiều thời gian tìm hiểu, nghiên cứu thêm những nét văn hóa độc đáo của người Việt.

“Ngày Văn hóa Việt Nam là dịp nhắc nhở chúng ta rằng văn hóa là một phần quan trọng tạo nên bản sắc của mỗi quốc gia. Ngày này không chỉ có ý nghĩa trong việc gìn giữ những phong tục truyền thống, di sản, truyền thống lịch sử mà còn góp phần duy trì, phát huy những giá trị ấy trong xã hội hiện đại”, Sandmaier Luke Louis cho biết.

“Muôn sắc Việt Nam” là cơ hội tuyệt vời để tìm hiểu văn hóa Việt

Duprat - Moncaut Nathan cho biết, một trong những điều làm anh háo hức nhất trong dịp này chính là được xem chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam” tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

“Tôi đã nghe nói rất nhiều về chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”. Tôi nghĩ đây là một sự kiện rất thú vị và là cơ hội tuyệt vời để trải nghiệm văn hóa Việt Nam thông qua âm nhạc và các màn trình diễn nghệ thuật. Sau khi tìm hiểu về văn hóa Việt Nam qua những hoạt động tại trường, tôi rất tò mò muốn xem những giá trị văn hóa truyền thống sẽ được thể hiện như thế nào trên một sân khấu có quy mô lớn với 50.000 khán giả”, Duprat - Moncaut Nathan chia sẻ.

Duprat - Moncaut Nathan mong chờ nhất được khám phá âm nhạc truyền thống Việt Nam, đặc biệt là những nhạc cụ độc đáo và các tiết mục nghệ thuật đặc trưng của vùng miền. Anh cũng rất muốn xem những màn kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống với những yếu tố hiện đại. “Bản sắc vươn xa”, “Lý cò style - Rock hạt gạo”, “Máu đỏ da vàng”… là những tiết mục khiến Duprat - Moncaut Nathan tò mò và mong đợi hơn cả.

Duprat - Moncaut Nathan cho rằng, những sự kiện nghệ thuật quy mô lớn như “Muôn sắc Việt Nam” có thể giới thiệu văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế theo một cách rất hấp dẫn và đáng nhớ. Bởi, âm nhạc và nghệ thuật có thể giúp mọi người kết nối với một nền văn hóa ngay cả khi họ không nói ngôn ngữ đó. Thông qua các màn trình diễn, câu chuyện và những yếu tố nghệ thuật truyền thống, khán giả quốc tế có thể hiểu rõ hơn về lịch sử, văn hóa, con người Việt Nam.

Duprat - Moncaut Nathan muốn gửi thông điệp đến bạn bè quốc tế: Việt Nam là một đất nước có nền văn hóa phong phú, giàu bản sắc; con người vô cùng thân thiện, ấm áp. Anh mong rằng, sẽ có nhiều người đến với Việt Nam, khám phá văn hóa và tự mình cảm nhận lòng hiếu khách của người Việt.

Các nghệ sĩ sẽ góp mặt trong chương trình.

Còn Sandmaier Luke Louis, anh biết đến "Muôn sắc Việt Nam" nhờ báo đài và mạng xã hội. Nam sinh cho rằng đây là một sự kiện nghệ thuật quy mô lớn, nhằm tôn vinh những sắc màu đa dạng của văn hóa Việt Nam. Anh mong chờ những màn trình diễn nghệ thuật và những câu chuyện văn hóa trong chương trình. Đặc biệt là khi chương trình sẽ đưa khán giả trở về huyền tích Lạc Long Quân - Âu Cơ, hình ảnh bọc trăm trứng và hành trình lên non, xuống biển.

Sandmaier Luke Louis cho rằng, những sự kiện quy mô lớn như “Muôn sắc Việt Nam có thể giúp văn hóa Việt được biết đến rộng rãi và trở nên gần gũi hơn với bạn bè thế giới. Đây là cơ hội để khán giả quốc tế cảm nhận sự phong phú của văn hóa Việt Nam thông qua hình ảnh, âm thanh, cảm xúc và những màn trình diễn trực tiếp.

Quan trọng hơn, những sự kiện này có thể khơi gợi mong muốn tìm hiểu thêm về Việt Nam, khám phá các vùng miền và tìm hiểu những câu chuyện đằng sau những truyền thống văn hóa đặc sắc. Đôi khi, chỉ một trải nghiệm văn hóa đáng nhớ cũng có thể khơi dậy sự tò mò của mọi người về cả một đất nước”, Sandmaier Luke Louis nhấn mạnh.

Sandmaier Luke Louis cũng muốn gửi một thông điệp đến mọi người: Hãy đến Việt Nam với một tâm thế cởi mở và một trái tim rộng mở! Việt Nam có rất nhiều điều tuyệt vời để khám phá, từ cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, nền ẩm thực phong phú đến văn hóa truyền thống đa dạng và con người thân thiện, hiếu khách.

"Tôi nhận ra rằng, cách tốt nhất để hiểu về một nền văn hóa là trực tiếp trải nghiệm nó. Vì vậy, đừng chỉ đọc về Việt Nam hay ngắm nhìn đất nước này qua những bức ảnh. Hãy đến đây, gặp gỡ mọi người, tham gia các hoạt động văn hóa và tự mình tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ!", Sandmaier Luke Louis bày tỏ.