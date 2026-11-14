Sinh viên nói gì về sức hút của KOL, KOC khi mua sắm trực tuyến?

Mua sắm qua livestream đang trở thành thói quen của nhiều bạn trẻ, đặc biệt là sinh viên. Những lời giới thiệu hấp dẫn từ KOL, KOC cùng các chương trình ưu đãi dễ tác động đến tâm lý và quyết định mua hàng. Ghi nhận ý kiến một số sinh viên tại Hà Nội cho thấy, bên cạnh sức hút từ người nổi tiếng, giới trẻ cũng có những góc nhìn riêng về việc lựa chọn sản phẩm và kiểm soát hành vi tiêu dùng.

Thực hiện: Trần Khoa