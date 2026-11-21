Vừa qua, sinh viên Trần Quý Long (khóa 2022-2026) của một trường đại học, đã gửi câu hỏi đến cơ quan chức năng. Hiện tại, do còn nợ một số học phần nên chưa hoàn thành chương trình học tập và chưa được cấp bằng tốt nghiệp đại học.

Mới đây, khi nhận được lệnh gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, dù đã nộp giấy xác nhận sinh viên do nhà trường cấp cho Ban CHQS xã, sinh viên Trần Quý Long vẫn không được chấp nhận giải quyết chế độ tạm hoãn gọi nhập ngũ. Sinh viên Trần Quý Long thắc mắc, trường hợp của mình cần nộp hoặc viết những loại đơn, giấy tờ nào theo đúng quy định pháp luật để được tạm hoãn sang năm sau.

Thanh niên tỉnh Hưng Yên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2026. Ảnh: VĂN HIẾU

Trả lời vấn đề này, Cục Quân lực (Bộ Tổng Tham mưu) đã làm rõ hai trường hợp cụ thể dựa trên quy định của pháp luật hiện hành.

Kéo dài thời gian học do nợ môn sẽ không được tạm hoãn

Theo điểm g khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13, việc tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với công dân là học sinh, sinh viên áp dụng cho đối tượng: “Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo”.

Cục Quân lực lưu ý, thời gian công dân được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khóa đào tạo tập trung được tính từ ngày nhà trường quy định có mặt nhập học (ghi trong giấy báo nhập học) đến khi tốt nghiệp khóa học và chỉ thực hiện ở một trình độ đào tạo liên tục không gián đoạn. Nếu thời gian kéo dài thêm do lưu ban hoặc nợ môn, công dân sẽ không được tạm hoãn.

Thủ tục khi nhà trường xác định khóa học kéo dài

Trong trường hợp do nhà trường xác định khóa học kéo dài so với giấy báo nhập học, để được xem xét tạm hoãn gọi nhập ngũ, công dân cần thực hiện đúng thủ tục sau:

Giấy tờ cần có: Làm đơn kèm theo giấy xác nhận khóa học của nhà trường.

Nơi tiếp nhận: Gửi đến Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã (qua Ban CHQS cấp xã) nơi công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự để báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã xem xét, giải quyết.