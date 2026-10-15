Sinh viên, người lao động nói gì về tuyến xe buýt điện kết nối Hà Nội - Hưng Yên

Tuyến buýt điện số 83 kết nối Bến xe Gia Lâm (Hà Nội) với Bến xe Hưng Yên đi vào hoạt động từ ngày 9/10/2026, mở thêm lựa chọn di chuyển cho người dân giữa hai địa phương. Những ngày đầu vận hành, tuyến xe được hành khách quan tâm, trong đó có sinh viên xa quê và người lao động sinh sống, làm việc tại Hưng Yên.

Tuyến buýt điện số 83 kết nối Bến xe Gia Lâm (Hà Nội) với Bến xe Hưng Yên, chính thức hoạt động từ ngày 9/10/2026 (Ảnh: Thu Phương)

Với Nguyễn Thị Anh Thơ, 19 tuổi, quê Hưng Yên, đang học tập tại Hà Nội, việc về quê trước đây không phải lúc nào cũng dễ dàng. Từ khi lên đại học, Thơ thường đi xe khách giữa hai địa phương. Do chi phí đi lại, chị ít về nhà và chủ yếu tranh thủ những kỳ nghỉ lễ dài.

Khi biết tuyến buýt 83 kết nối Bến xe Gia Lâm với Bến xe Hưng Yên, Thơ tìm hiểu lộ trình và nhận thấy xe có điểm dừng gần nhà nên quyết định trải nghiệm. Vốn đã quen sử dụng xe buýt để di chuyển trong Hà Nội, Thơ không gặp nhiều bỡ ngỡ với phương tiện này.

“Em thấy đây như chuyến xe kết nối giữa hai quê hương của em vậy, một quê hương Hưng Yên nơi em sinh ra và một thành phố Hà Nội em đang theo học”, Thơ chia sẻ.

Anh Thơ tại điểm chờ xe buýt 83 di chuyển giữa nơi học tập và quê nhà (Ảnh: Thu Phương)

Theo Thơ, chi phí cho toàn bộ hành trình bằng tuyến 83 phù hợp với khả năng chi trả của một sinh viên. Bên cạnh đó, việc có thêm lựa chọn về thời gian di chuyển giúp cô chủ động hơn theo lịch học, thay vì phải chờ nhà xe phản hồi như khi đặt xe khách trước đây. Với Thơ, tuyến buýt mới giúp việc về quê trở nên dễ cân nhắc hơn về cả chi phí lẫn lịch trình.

Không chỉ sinh viên, tuyến xe còn thu hút sự chú ý của những người sinh sống và làm việc tại Hưng Yên. Anh Đinh Văn Quảng, 35 tuổi, cho biết trước đây công ty có xe đưa đón nhân viên, nhưng xe chỉ chạy hai lượt mỗi ngày. Do nhà ở và nơi làm việc cách xa nhau, lịch đưa đón cố định đôi khi khiến anh khó chủ động khi cần về nhà giải quyết công việc riêng.

Biết tuyến 83 đi qua cả nhà và nơi làm việc, anh Quảng quyết định đi thử. Trong chuyến đầu tiên, do chưa nắm rõ lộ trình và giờ chạy, anh hỏi lái xe và nhân viên bán vé, được hướng dẫn về lịch chạy xe, cách theo dõi xe và thông tin vé.

Nhân viên hướng dẫn hành khách trong quá trình sử dụng dịch vụ (Ảnh: Thu Phương)

“Vừa để đi làm cho tiện hơn, vừa nếu hôm nào rảnh thì có thể đưa cả nhà lên Hà Nội chơi thông qua xe buýt này”, anh Quảng nói.

Với hành khách, giá trị của tuyến buýt 83 không chỉ nằm ở việc kết nối Hà Nội với Hưng Yên, mà còn ở khả năng đáp ứng những nhu cầu đi lại hàng ngày. Từ nhu cầu về quê của một sinh viên đến việc đi làm của người lao động cho thấy tuyến 83 có thể đáp ứng những mục đích di chuyển khác nhau.

Hành khách hào hứng khi di chuyển trên xe buýt 83 (Ảnh: Thu Phương)

Trong thời gian đầu hoạt động, việc cung cấp thông tin rõ ràng về lộ trình, giờ chạy và cách sử dụng vé sẽ giúp hành khách dễ tiếp cận tuyến xe hơn. Với những người có nhu cầu đi lại giữa Hà Nội và Hưng Yên, tuyến buýt 83 đang bổ sung một lựa chọn giao thông công cộng bên cạnh các phương tiện vốn có.