Sinh viên ngoại giao sáng tạo truyền thông, xây dựng thương hiệu nông sản Việt

Với chủ đề “Rooted in Vietnam-Tự hào từ gốc Việt”, Cuộc thi Nhà Truyền thông tài ba-IC Master 2026 khuyến khích sinh viên vận dụng tư duy sáng tạo và kiến thức truyền thông để xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt Nam, hướng tới nâng cao giá trị sản phẩm trên thị trường quốc tế.

Hội đồng Giám khảo vòng chung kết IC Master 2026 quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực ngoại giao, truyền thông, nông nghiệp và phát triển doanh nghiệp.(Ảnh: Ban tổ chức)

Phát biểu tại chương trình, Tiến sĩ Đỗ Huyền Trang, Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức cuộc thi, nhấn mạnh: “Trong bối cảnh hội nhập, xây dựng thương hiệu nông sản không đơn thuần là đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng, mà còn là cách chúng ta nhận diện, gìn giữ, kể câu chuyện và lan tỏa giá trị bản sắc của thương hiệu Việt Nam bằng ngôn ngữ hiện đại”. Tiến sĩ bày tỏ kỳ vọng các đội thi sẽ phát huy tư duy sáng tạo, góc nhìn liên ngành và tinh thần dấn thân, phát triển những dự án có khả năng tiếp tục triển khai và ứng dụng trong thực tiễn.

Từ góc nhìn về đối ngoại và chiến lược, Đại sứ Lương Thanh Nghị, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi, nguyên Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao đánh giá cao ý nghĩa thời sự của cuộc thi IC Master 2026, trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực khắc phục những hạn chế về chiến lược và nguồn lực để nâng tầm giá trị xuất khẩu nông sản. Ông nhận định: “Đây là cơ hội để các bạn trau dồi kiến thức, kỹ năng marketing, xây dựng thương hiệu, đồng thời động viên các bạn có tầm nhìn chiến lược, xa hơn trong việc quảng bá hình ảnh thương hiệu Việt Nam nói chung và nông sản nói riêng. Hy vọng thời gian tới, dù ở bất cứ đâu, các bạn trẻ cũng sẽ góp một phần sức mình vào công cuộc quảng bá Việt Nam ra thế giới, đặc biệt là nông sản”.

Không khí sôi nổi tại vòng chung kết Cuộc thi Nhà Truyền thông tài ba-IC Master 2026, nơi các đội thi thể hiện tư duy sáng tạo và những cách tiếp cận mới trong xây dựng, quảng bá thương hiệu nông sản Việt Nam. (Ảnh: Ban tổ chức)

Tinh thần ấy được cụ thể hóa qua yêu cầu gắn ý tưởng sáng tạo với thực tiễn triển khai. Các đội thi trực tiếp thực hiện chiến dịch truyền thông với ngân sách thực tế, kết hợp nhiều hình thức tiếp cận công chúng và đo lường hiệu quả. Qua đó, sinh viên có cơ hội vận dụng kiến thức chuyên môn để giải quyết những bài toán xây dựng thương hiệu cho nông sản Việt Nam, hướng tới nâng cao giá trị sản phẩm trên thị trường quốc tế.

Bốn đội thi đã lựa chọn những cách tiếp cận riêng đối với các sản phẩm gạo, trà, dứa và thanh long. Trong đó, đội AAAAA+ khai thác câu chuyện về hạt gạo Việt qua dự án “Truy tìm căn cước hạt gạo”; đội Đồng Xanh Thơm Hương Lúa phát triển chuỗi nội dung “Chén trà-Tình thân”, gắn văn hóa thưởng trà với sự kết nối giữa con người.

Toàn thể 4 đội thi xuất sắc nhất (từ trái sang: AAAAA+, Agency Bò Sữa, Đồng Xanh Thơm Hương Lúa, Ngũ Sắc Độc Đắc).

Ở hai bảng đề còn lại, đội Agency Bò Sữa đưa sản phẩm dứa vào những trải nghiệm trao tặng thông qua dự án “Trạm gói hạnh phúc”, trong khi đội Ngũ Sắc Độc Đắc lựa chọn hình thức chuyến xe “Long Gia” để đưa câu chuyện về thanh long đến gần hơn với công chúng.

Sau 2 vòng tranh tài đầy nhiệt huyết, 4 đội thi xuất sắc nhất của mùa giải đã về đích với các danh hiệu lần lượt như sau: Ngôi vị Quán quân thuộc về Đồng Xanh Thơm Hương Lúa, giải Á quân được trao cho Agency Bò Sữa và giải Quý quân thuộc về đội thi AAAAA+ và đội thi Ngũ Sắc Độc Đắc. Hai giải thưởng phụ gồm Đội thi được yêu thích nhất và Dự án thực thi ấn tượng nhất lần lượt gọi tên Đồng Xanh Thơm Hương Lúa và Agency Bò Sữa.

Đội thi “Đồng Xanh Thơm Hương Lúa” đã xuất sắc giành giải Quán quân Cuộc thi Nhà Truyền thông tài ba- IC Master 2026. (Ảnh: Ban tổ chức)

Bên cạnh sân chơi trong nước, IC Master 2026 còn mở rộng cơ hội hội nhập quốc tế cho sinh viên thông qua việc tuyển chọn đội tuyển Việt Nam tham dự Global Brand Planning Competition 2026 tại Indonesia. Theo Ban tổ chức, đội tuyển Vietnam In Bloom, với các thành viên được lựa chọn từ cuộc thi trong nước, đã giành Giải Bạc với dự án xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam.

Thông qua những dự án gắn với sản phẩm thực tế, IC Master 2026 góp phần kết nối hoạt động đào tạo với nhu cầu xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích sinh viên phát huy vai trò của truyền thông sáng tạo trong quảng bá giá trị văn hóa và tiềm năng của nông sản Việt Nam.