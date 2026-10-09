Sinh viên ngành Chăn nuôi – Thú y rộng cửa đón cơ hội việc làm

Kết nối sinh viên Chăn nuôi – Thú y với doanh nghiệp

Trong hai ngày 9 và 10/10, Khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức Ngày hội Định hướng và Cơ hội Việc làm ngành Chăn nuôi – Thú y lần thứ XI năm 2026 với chủ đề “Kiến tạo bản lĩnh – Dẫn lối thành công”.

Các đại biểu tham gia thực hiện nghi thức "Thắp sáng hành trình năm 2026".

Chương trình thu hút gần 1.200 sinh viên các khóa K56-K60 cùng 16 doanh nghiệp, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực Chăn nuôi – Thú y tham gia.

Với các hoạt động tọa đàm, giao lưu và hỏi đáp, sinh viên có cơ hội tìm hiểu nhu cầu thị trường lao động, yêu cầu tuyển dụng và định hướng phát triển nghề nghiệp. Khu vực triển lãm với 15 gian hàng doanh nghiệp giúp người học tiếp cận công nghệ, sản phẩm và các giải pháp thực tiễn của ngành.

Đặc biệt, sinh viên năm cuối được kết nối với nhà tuyển dụng, tìm kiếm vị trí thực tập, nộp hồ sơ ứng tuyển và tiếp cận các chương trình học bổng.

Đáp ứng nhu cầu nhân lực trong thời đại AI

Ngày hội Chăn nuôi – Thú y lần thứ XI tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, kết nối gần 1.200 sinh viên với doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình, hơn 10 cuộc tọa đàm chuyên đề diễn ra từ ngày 8 đến 10/10, tập trung vào ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập, kỹ thuật chăn nuôi hiện đại, quản trị mục tiêu và kỹ năng phát triển sự nghiệp.

Thông qua các hoạt động này, sinh viên có điều kiện nâng cao nhận thức về yêu cầu nghề nghiệp, hoàn thiện kiến thức chuyên môn và kỹ năng cần thiết để thích ứng với thị trường lao động.

PGS.TS. Đinh Văn Dũng, Trưởng khoa Chăn nuôi – Thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế cho biết, ngày hội góp phần gắn kết đào tạo với thực tiễn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của người học.

Đây cũng là dịp để nhà trường và doanh nghiệp tăng cường hợp tác, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngành Chăn nuôi – Thú y đáp ứng yêu cầu của nền nông nghiệp hiện đại.