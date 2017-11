Sinh viên năm cuối tử vong bên cạnh đồ án tốt nghiệp

Công an quận 9 cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một nam sinh viên tại phòng trọ ở đường số 2, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, TP.HCM vào tối 29.11.

Nạn nhân tên T.M.D. (SN 1993, quê Đắk Lắk) là sinh viên năm cuối trường Đại học Kiến trúc TP.HCM. Khoảng 18 giờ cùng ngày, người bạn ở cùng phòng với D. đi làm về thấy D. nằm dưới nền nhà nên chạy lại kiểm tra thì phát hiện D. đã tử vong, cơ thể tím tái.

Các nhân chứng cho biết trước đó vẫn thấy D. nói chuyện với bà chủ nhà trọ cùng một số người phòng bên. Sau đó, D. vào phòng khép hờ cửa cho tới khi vụ việc được phát hiện. Lúc phát hiện D. tử vong thì ngay bên cạnh có máy tính cá nhân với đồ án tốt nghiệp dở dang.

Theo điều tra ban đầu, D. ở chung phòng trọ với 2 người bạn sinh viên khác. Thời điểm D. tử vong thì 2 người này đã ra ngoài. Các nhân chứng cho biết thời gian này D. đang làm đồ án tốt nghiệp nên thường ở trong phòng.

Từ kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an nhận định nạn nhân D. tử vong do đột tử xuất phát từ nguyên nhân bệnh lý của bản thân. Hiện công an đang hoàn tất các thủ tục điều tra cần thiết để chuyển giao thi thể của D. cho gia đình lo hậu sự.

Thực hiện: Một Thế Giới & SaigonTV