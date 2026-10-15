Sinh viên mong chính sách việc làm, khởi nghiệp sát thực tế

Hôm nay (15/10), Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026, tập trung vào chủ đề khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo việc làm và phát huy vai trò của người trẻ trong thúc đẩy tăng trưởng. Trước cuộc đối thoại, nhiều sinh viên bày tỏ mong muốn các chính sách hỗ trợ thiết thực hơn, giúp thanh niên phát huy năng lực và đóng góp cho đất nước.

Lê Hạnh Nguyên, sinh viên khoa Xã hội học và Công tác xã hội, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội) cho biết, nhiều bạn trẻ có tinh thần cầu tiến, mong muốn khẳng định bản thân và đóng góp cho xã hội. Tuy nhiên, họ vẫn đối mặt với những băn khoăn về chi phí học tập, sinh hoạt, việc làm sau tốt nghiệp và điều kiện để biến ý tưởng khởi nghiệp thành hiện thực.

Lê Hạnh Nguyên, sinh viên Khoa Xã hội học và Công tác xã hội, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG Hà Nội).

Theo Nguyên, điều thanh niên cần không chỉ là những lời động viên hay phong trào khơi dậy khát vọng, mà còn là cơ hội cụ thể. Cô mong muốn tăng cường kết nối giữa trường đại học với doanh nghiệp để sinh viên được thực tập, trải nghiệm công việc thực tế ngay khi còn đi học; công khai, minh bạch hơn các cơ hội việc làm dành cho người mới tốt nghiệp.

Với những người trẻ muốn khởi nghiệp, Nguyên đề xuất hỗ trợ thiết thực về kiến thức, nguồn lực và tư vấn pháp lý. Cô cho rằng, chính sách dành cho thanh niên cần xuất phát từ những khó khăn thực tế, giúp sinh viên tìm được việc làm phù hợp, phát triển năng lực và tự tin lập nghiệp.

Cùng quan tâm đến khả năng tiếp cận chính sách, Lê Phương Anh - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) cho rằng, nhiều sinh viên có ý tưởng sáng tạo nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, tìm kiếm hỗ trợ ở đâu hoặc làm thế nào để phát triển ý tưởng thành mô hình có thể triển khai.

Lê Phương Anh - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội).

Trong khi đó, khoảng cách giữa kiến thức được học và yêu cầu thực tế của doanh nghiệp vẫn là thách thức đối với sinh viên mới tốt nghiệp. Phương Anh kỳ vọng có thêm các kênh kết nối hiệu quả giữa sinh viên, nhà trường, doanh nghiệp và những chương trình hỗ trợ khởi nghiệp.

Theo cô, giá trị của chính sách không chỉ nằm ở những cơ hội được tạo ra, mà còn ở khả năng giúp thanh niên tiếp cận, tận dụng và chuyển hóa cơ hội thành kết quả cụ thể.

Từ góc nhìn của tổ chức Hội Sinh viên, anh Tưởng Văn Thuấn – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHQG Hà Nội nhận định, thanh niên Việt Nam có lợi thế về tri thức, khả năng tiếp cận công nghệ và tinh thần sẵn sàng đổi mới. Điều người trẻ mong muốn là có thêm cơ hội, cơ chế phù hợp để biến kiến thức, ý tưởng và kết quả nghiên cứu thành sản phẩm thực tế, việc làm và giá trị đóng góp cho xã hội.

Anh Tưởng Văn Thuấn – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội, Chủ tịch Hội Sinh viên ĐHQG Hà Nội.

Theo anh Thuấn, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp không nên dừng ở các cuộc thi hay việc tìm kiếm ý tưởng tốt, mà cần hình thành quá trình đồng hành liên tục, từ phát hiện ý tưởng, kết nối chuyên gia, hỗ trợ nghiên cứu, phát triển sản phẩm mẫu đến thử nghiệm, ứng dụng và tiếp cận thị trường.

Doanh nghiệp cũng cần tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận các bài toán thực tiễn, tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị năng lực nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường.

Đối với ĐHQG Hà Nội, định hướng phát triển mô hình đại học tinh hoa và xây dựng Hòa Lạc thành đô thị tri thức, công nghệ mở ra cơ hội kết nối nhà trường, doanh nghiệp, địa phương và sinh viên. Anh Thuấn kỳ vọng, nơi đây có thể trở thành không gian để sinh viên tham gia các dự án nghiên cứu, thử nghiệm giải pháp công nghệ, giải quyết vấn đề thực tế của cộng đồng và phát triển sản phẩm có khả năng ứng dụng, tiến tới hình thành mô hình khởi nghiệp.

Anh đề xuất Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện cơ chế kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và địa phương; tăng cơ hội tiếp cận nguồn lực, chuyên gia, cơ sở vật chất và môi trường thử nghiệm cho các dự án của sinh viên, đồng thời thúc đẩy kết nối đào tạo với nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Theo anh Thuấn, khi được trao cơ hội và hỗ trợ đúng cách, sinh viên không chỉ là người thụ hưởng chính sách mà còn có thể trở thành chủ thể tạo ra sáng kiến, sản phẩm, việc làm và giá trị mới cho đất nước.